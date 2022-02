Huonoihin uutisiin on jo melkoisen tottunut, mutta silti jokin pysäytti kun luin päivityksen Pienen Ruokakaupan tilanteesta.

Mikko Välttilän perustama nettikauppa Friida-munineen elää haasteellista aikaa.

Kun vielä asuin pääkaupunkiseudulla, tilasin Pienestä Ruokakaupasta useaan otteeseen, sillä pidin pientiloihin keskittyneen kaupan filosofiasta. Palvelukin toimi.

Monet niistä, jotka ovat uskaltaneet yrittää jotakin erilaista, ovat nyt vaikeuksissa. Lopetuspäätöksensä tehnyt Ollikkalan olkipossu oli eläinten hyvinvointitutkimuksen näkökulmasta esikuva.

Lannoitteiden, bensan ja sähkön hinnannousun kurimuksessa voi moni vielä joutua hautaamaan elämäntyönsä.

Yrittäjällä on tietysti riskinsä, ja yrittäjä se on maatalousyrittäjäkin. On silti lannistavaa seurata, kuinka hyvä ei kannata. Jos siis hyvällä tarkoitetaan tekijälleen kannattavaa, hyvinvointiin panostavaa ja laadukasta.

Ei tarvitse kuin jututtaa ketä tahansa suomalaista käsityöläistä ja tietää, ettei monella alalla niin sanottu hyvä ole kannattanut pitkään aikaan.

Halvimman ja suurimman voittokulku näyttää ylittämättömältä.

Jo pienenä lapsena sitä tiedosti, että joistakin ammateista sai toisia enemmän rahaa.

Lääkäri tai lentäjä: paljon rahaa. Postinkantaja tai siivooja: vähän rahaa.

Aina jako ei kuulostanut reilulta, mutta jollakin tavalla ymmärrettävältä, sillä lääkärin työ vaati esimerkiksi enemmän koulutusta.

Nyt en ole enää kärryillä. Tunnen itseni auttamattoman vanhaksi katsellessani Forbesin eniten tienanneiden tubettajien listaa.

9-vuotias Ryan Kaji ansaitsi vuonna 2020 29,5 miljoonaa dollaria, kertoo Forbes. Hän availee Youtube-kanavallaan lelupakkauksia.

Myös 8-vuotias miljonääri Anastasia Radzinskaya aloitti Youtube-uransa niin ikään availemalla pakkauksia, mutta siirtyi pian huvipuistoarvioihin.

Heillä on kuitenkin vielä järjellä ymmärrettävät tulot. Nykyisin rahan kertyminen harvemmille on jo häkellyttävän voimakasta.

Vuonna 1995 maailman rikkain henkilö oli Bill Gates, jonka omaisuuden arvo oli tuolloin nykyarvolla mitattuna noin 22 miljardia dollaria. Nykyisin moisella summalla ei pääsisi lähellekään kärkikahinoita.

Kun tässä tuhertelen kirjaimia jonoon, yli 200 miljardin omaisuuden kerännyt Amazon-verkkokaupan perustaja Jeff Bezos tienaa 152 207 dollaria minuutissa.

Ei lisää rahaa tuo työ, vaan itse raha.

Lehtiä lukiessa tuntuu, että nykyään pitäisi älytä sijoittaa lapsesta saakka. Työ on auttamattoman vanhanaikainen tapa tulla toimeen.

Hyväntekeväisyysjärjestö Oxfam puhuu eriarvoisuudesta "kuolettavana viruksena", joka on vain vahvistunut poikkeusoloissa.

Kehittyvissä maissa eriarvoisuus todella tappaa. Se estää saamasta ruokaa, suojaa ja rokotuksia.

Pelkään sen myös vähentävän empatiaa: Jos itseä ei ole kohdeltu reilusti, miksi olla reilu muille?

Tammikuussa julkaistun raportin mukaan koronavuosien 2020–2021 välillä maailman kymmenen rikkainta ihmistä kaksinkertaisti omaisuutensa arvon.

Halvin, suurin ja helpoin on usein houkutteleva, mutta se ei ole meille hyväksi. Pientä altavastaajaa täytyy puolustaa niin yksilön kuin valtionkin, sillä pieniä olemme lopulta me kaikki.

Kirjoittaja on MT:n toimittaja.