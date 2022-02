En ole kepulainen – enkä kantakirjavihreäkään, mutta aluevaalien valossa ennustan, että ennen seison vihreiden montun äärellä kuin ripottelen kepeitä multia kepun poliittisen arkun päälle.

Niin kauan kuin olen ollut politiikan toimittaja, tasavallassa on aika ajoin ennustettu kepun kuolemaa. Aina se on kuitenkin noussut alhosta kuin Massikka suosta. Kepu pettää aina – myös kuolemansa ennustajat.

Politiikan penkkiurheilijan kannalta kepun kuolema olisi suuri menetys. Kuinka tylsää suomalainen politiikka olisikaan ollut ilman väyrysiä, Pursimiehenkadun saunaa, Irakgatea, Kehittyvien maakuntien Suomea etc… Kehässä on joka matsissa ollut värikkäitä hahmoja. Popparit esiin, Kärnä verryttelee jo!

Jos kepua ei olisi, se pitäisi keksiä! Tosin nykyaikana ei yhtäkään vanhan liiton puoluetta perustettaisi. Niille ei näyttäisi olevan tilausta. Esiin pompahtelee sen sijaan kaiken karvaisia yhden asian liikkeitä, jollaisena vihreätkin aikoinaan nousi – ja näyttää nyt palanneen juurilleen.

Persutkin degeneroituivat aluevaaleissa yhden asian liikkeeksi, bensapuolueeksi.

Hötönpuhujille tuli aluevaaleissa noutaja. Vanhat, väsyneet puolueet virkustuivat kuin vaari seuroissa ja kömpivät kärkeen. Niiden uskottavuus ja asiantuntemus tylsissä politiikan kysymyksissä oli ylivoimainen, vaikka taiteellinen vaikutelma jäi latteaksi. Niillä on myös kelpo puoluekone, joka piiskaa kannattajat uurnille läpi tuulen ja tuiskun.

Vihreiden evoluutio yleispuolueeksi on pysähtynyt. Kun muutkin puolueet ovat imaisseet ympäristöteemat ohjelmiinsa, vihreiden on ollut pakko entisestään terävöittää, kärjistää ja ankaroittaa sanomaansa. Se on karkottanut maltillisemmat kannattajat. Kun ilmastonmuutosta vastustetaan muissakin puolueissa, äänestäjä kavahtaa porukkaa, jossa vaaditaan lisäksi kuukautisia kaikille.

Vihreät ovat parannelleet vaalikrapulaansa rankalla jälkikritiikillä. Naisvaltaisen puolueen muutamat jäljellä olevat äijät ovat ehdotelleet maltillisempaa, moniarvoisempaa ja pari naksua oikealla kaartavaa linjaa. Ehkä sitä kokeillaankin, mutta sitten uhkaa vaara, että fundamentalistit pettyvät – saattavat jopa lähteä omille teilleen.

Aluevaaleissa puhuttiin terveydenhoidosta, sosiaalitoimesta ja pelastuslaitoksesta. Liian tylsää ja asiallista yhden asian puolueille ja yhden johtajan populisteille. Eduskuntavaaleissa voi riemurinnoin taas palata unelmahöttöön ja identiteettipolitiikkaan. Yleisessä karnevaaliriehassa äänestysprosentti varmasti nousee ja sehän on demokratian kannalta hyvä asia, eikö?

Kirjoittaja on politiikan toimittaja.