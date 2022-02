Tavoitteena kannattaa pitää sitä, että kiihkotonta, asia­pitoista ja perusteltua tietoa on tarjolla mahdollisimman paljon.

Tammikuun lopussa kokoontui joukko erämedioiden edustajia vaihtamaan ajatuksia metsästysuutisoinnista. Siitä keskustelusta mieleen jäi lausahdus, jossa todettiin, että metsästyksen kohtalo ratkaistaan kaupunkien betoniviidakoissa. Ja se lausahdus on totisinta totta.

Erityisen todeksi sen tekee viime viikkojen uutisointi suden kannanhoidollisesta metsästyksestä, hallinto-oikeuksiin tehdyistä valituksista ja täytäntöönpanokielloista.

Vaikka niillähän ei lopulta ole mitään tekemistä metsästyksen kanssa. Sen metsästyksen, joka saa ihmiset heräämään työviikon jälkeen viikonloppuna ennen kukonlaulua hirvi­jahtiin tai rypemään haaroja myöten hangessa suksien kanssa latvalintujahdissa.

Liikkeellä on heikkoja signaaleja siitä, että nyt kun rauta­pyynnin kieltämisen puolesta kampanjointi on saatu aloitteen osalta päätökseen ja susiluvat täytäntöönpanokieltoon, seuraavana tikun nokassa on luolapyynti.

Siltä varalta, jos ja kun kuohahtaa, alan harrastajien kannattaisi olla jo etunojassa kertomassa miksi ja miten. Kiistan­alaisista ja eniten mielipahaa aiheuttavista toimintatavoista kannattaa kertoa oma-aloitteisesti ensin itse.

Luolapyyntiin liittyen yksi kiistanalaisuus ja mielipahaa aiheuttava asia ovat saaliiksi päätyvät mäyrät. Harva luolapyyntiporukka tavoittelee saaliiksi ensisijaisesti mäyriä, vaan ensisijainen kohderiista on riistanhoidollisista syistä supikoira. Mutta myös mäyriä ammutaan. Ja se on aivan laillista toimintaa. Kyseessä on riistalaji, jolle on määritelty metsästysaika jolloin sen ampuminen on sallittua.

Sen sijaan, että joko vain paheksutaan mäyrien ampumista ja halutaan kieltää luolapyynti kokonaan tai perustellaan jotain asiaa pelkästään sen laillisuudella, olisi hienoa päästä seuraavalle tasolle.

Seuraavalla tasolla kohdattaisiin ja kuunneltaisiin. Kill someone with kindness on yksi lempiohjenuoristani elämässä. Suomeksi se vääntyisi parhaiten ehkä muotoon, jossa ideana on kohdata hyökkäykseen lähtenyt ja kuumana käyvä henkilö äärimmäisellä lempeydellä ja leppoisuudella, ilman omaa provosoitumista.

Ei kannata kuvitella, että kiihkottomalla, asiapitoisella ja perustellulla tiedolla saisi käännytettyä kenenkään mieli­pidettä. Tavoitteena kannattaa pitää sitä, että kiihkotonta, asia­pitoista ja perusteltua tietoa on tarjolla mahdollisimman paljon.

