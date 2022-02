Markkinoilla ja sijoittajilla on kuitenkin tukku sellaistakin rahaa, joka ei kestävän rahoituksen kohteita etsi. Näin ollen läheskään kaiken toiminnan ei tarvitse olla taksonomian mukaista.

Pitääkö EU:n taksonomiasta olla huolissaan? Lyhyt vastaus: Ei tarvitse. Ennen pidempää vastausta kerrataan ensin nopeasti, mistä tässä olikaan kyse.

EU on parhaillaan luomassa kriteerejä sille, mitä voi kutsua kestäväksi rahoitukseksi. Tällä tavoin kestävyyteen ja vastuullisuuteen panostava sijoittaja tietää, mihin kohteisiin rahat kannattaa sijoittaa.

Näitä kestävän rahoituksen kriteerejä kutsutaan taksonomiaksi. Lähtökohtaisesti ajatuksena on se, että kestävää sijoituskohdetta etsivä raha myös sellaisen löytää ja että kestävyys perustuu tosiasioihin ja on todennettavissa.

Tästä päästäänkin sopivasti pidempään vastaukseen. On ollut hyvin hämmentävää, kuinka metsänomistajien etujärjestö MTK on leimannut koko taksonomian jo heti kättelyssä katastrofiksi.

Järjestö nostaa esille luonnokseen kirjattuja tiukkoja vaatimuksia metsien suojelusta, suojakaistojen leveydestä ja metsäsuunnitelmien pakollisuudesta. Nämä ovat kuitenkin vapaa­ehtoisia kriteerejä niille, jotka haluavat kestävän rahoituksen ehdot täyttää.

Nämä kriteerit eivät taksonomian myötä suinkaan tule pakollisiksi kaikille Suomen metsänomistajille.

En tiedä, onko taustalla pelko siitä, että jos joku suomalainen metsäteollisuuden investointi hakisi kestävän rahoituksen rahaa, kaiken sen puunhankinnan pitäisi olla kriteerien mukaista. Ja tällöin kriteeristö toki koskettaisi useita metsänomistajia.

Tätä perustelua ei kuitenkaan ole sanottu ääneen.

Taksonomiaan kuuluu kuusi eri osaa ilmastonmuutoksen hillitsemisestä vesistöjen tilan parantamiseen. Muille osille ei saa aiheuttaa haittaa. Jos rahoitusta haetaan vesistöjen tilan parantamiseksi, ei investointi saa kiihdyttää ilmastonmuutosta.

Onkin todennäköistä, että myös taksonomian mukaista rahaa suomalaisiin metsäteollisuuden investointeihin löytyisi jatkossakin.

Tällä hetkellä taksonomian kriteerien määrittely on kesken. Osa on julkaistu ja osa on edelleen valmistelussa.

MTK:lla nyt päällä olevan ei-vaihteen sijaan kannattaisikin keskittyä yksityiskohtiin vaikuttamiseen muistaen kuitenkin, että taksonomian mukaisten investointien on todella parannettava sitä asiaa, mitä ne lupaavatkaan. Viherpesuun ja kriteerien vesittämiseen ei pidä ruveta.

Onkin todella vaikea nähdä ja etenkin ymmärtää, mikä taksonomian vastustuksen taustalla piilee. Vai onko kyse vain muutosvastarinnasta.

Kirjoittaja on Vihreiden puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja.