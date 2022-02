"Hänkin taisi olla kiivasluontoinen, tässä hetkessä muutosta toivova, joka ei jäänyt pohtimaan ja perustamaan työryhmiä, vaan toimi", kirjoittaa Anni Takko.

15-vuotiasta tytärtäni tuskastutti. ”Mitä siis oikeasti tehdään?”, hän vaati saada tietää, venyttäen ja painottaen voimakkaasti kysymyksensä viimeistä sanaa. Ymmärsin häntä. Autoin tytärtäni koulutehtävässä, jossa hänen piti tehdä esitelmä naisten oikeuksista, tasa-arvon kehittymisestä, historiasta ja nykytilanteesta Suomessa.

Olin tietysti intoutunut aiheesta ja kun piti luetella tekoja, kaivoin esille valtioneuvoston periaatepäätöksistä hallituksen tasa-arvo-ohjelman, josta kuvittelin voivani luetella hänelle konkreettisia tekoja. Teot kuulostivat kuitenkin abstrakteilta: ”arvioidaan”, ”seurataan” ja ”perustetaan työryhmä pohtimaan”.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma on kuitenkin vaikuttava ja kyllä siinä on listattuna myös aivan konkreettisia tekoja. Seurasi hyvä keskustelu yhteiskunnallisten rakenteiden muuttamisesta. Rakenteelliset muutokset vaativat onnistuakseen kulttuurisia muutoksia esimerkiksi asenteissa. Mikä vaatii keskustelua, tutkimusta, kirjoittamista – jotka eivät välttämättä kuulosta konkreettisilta, vaikka ovathan ne sitäkin.

En malta olla kertomatta esimerkkinä, että Boliviassa säädettiin lasten fyysinen kurittaminen lainvastaiseksi 7 vuotta sitten, mikä on tietysti hyvä asia ja Bolivia on saanut kiitosta kansainvälisiltä ihmisoikeuselimiltä. Kuitenkin ilmeisesti tätä lakia vastustetaan jopa aivan aktiivisesti. Kun ei ole tarjolla vaihtoehtoisia menetelmiä, on lainmuutosta vaikea noudattaa ja tarvittaisiin kulttuurista asennemuutosta toisenlaisten kurinpitomenetelmien valtavirtaistamiseksi.

Silti on hauskaa ajatella Jeesuksen esimerkkiä. Hänkin taisi olla kiivasluontoinen, tässä hetkessä muutosta toivova, joka ei jäänyt pohtimaan ja perustamaan työryhmiä, vaan toimi (vaikka oikeastaanhan hän kyllä juuri perusti työryhmän evankeliumin eteenpäin viemiseksi). Jeesus hakeutui aktiivisesti yhteiskunnassa epäsuosiossa ja huonossa asemassa olevien ihmisten pariin ja kaatoi vaikka pöytiä, jos ei saanut sanomaansa selväksi. Jeesus puolusti vammaisia, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, köyhiä, naisia, lapsia. Hän halusi tehdä näkyväksi ne yhteiskunnan rajat, jotka sulkevat toiset ulos.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan yhä edelleen Jeesuksen esimerkkiä. Esimerkiksi syrjinnän kieltäminen ei riitä, vaan tarvitaan konkreettisia tekoja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Väitän, että Jeesus ymmärsi intersektionaalisuuden käsitteenkin, vaikka ei kirjoittanut sitä ylös.

Ah, ihanaa kun talossa on koulua käyviä lapsia. Harmi vain, etteivät nämä pohdinnat tainneet päätyä tyttären esitelmään. Mutta tännepä päätyivät.