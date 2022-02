Voit myös kuunnella kolumnin Simo Rallin kertomana.

Olen seurannut mielenkiinnolla diplomatiaa, jota on harjoitettu viimeaikaisissa tapahtumissa Euroopassa. Kun Putin on keksinyt, että Venäjän pitäisi olla yhtä suuri kuin Neuvostoliitto oli, ja on uhannut jatkaa vielä suuremmalla voimalla Ukrainan valtaamista, on ollut hölmöä huomata, että Euroopan asioista neuvottelevat vain jenkit ja venäläiset.

Eurooppalaisilta ja ukrainalaisilta ei ole kysytty mitään. Asiantuntijat kertovat meille, että tilanne on paha ja nyt etsitään diplomaattista ratkaisua, jolla Putin voisi perääntyä arvokkaasti aikeistaan.

Jos siis olet tarpeeksi suuren maan johtaja, voit tehdä ihan mitä tahansa: sekoilla, aiheuttaa selkkauksen tai asettaa pienempiä maita saappaasi alle. Arvovaltaiset edustajat yrittävät löytää keinoa sekoilijalle, millä perääntyä paikalta, niin ettei asianomaisen maine, arvovalta tai kunnia vähenny. Se on mielestäni arvovaltadiplomatiaa.

Miksi sitä ei käytetä tavallisessa elämässä?

Erkki trimmaa rikkaruohoja kusilaarin reunoilta. Nokialainen luiskahtaa leskenlehden päällä ja Erkki humpsahtaa kaulaa myöden kusilaariin.

Emäntä ja lapset kuulevat loiskahduksen ja rientävät katsomaan mitä on tapahtunut. Erkki huutaa laarista, että palokuntaa et sitten soita, johan tässä menee koko maatilan maine!

Mitäs tehdään? Otetaan arvovaltadiplomatia käyttöön.

On monia vaihtoehtoja, mitä voidaan tehdä. Mitä jos Erkki vain niin sanotusti ”unohdetaan” laariin?

Vuoden, parin verran voi kyselyjä tulla, kun ei isäntä ole enää kuoroharjoituksiin tullut. Rotaryt voi hetken udella, mutta pian asia unohtuu. Erkki ei ylitä uutiskynnystä ja talon maine ja kunnia pysyy vakaana.

Toinen vaihtoehto on heittää nuorin lapsista laariin, soittaa palokunta paikalle ja kertoa, että poika putosi ja isäntä riensi sankarillisesti auttamaan!

Tässä vaihtoehdossa maine ja kunnia voisi jopa lisääntyä! Toki tyhmähän se poika oli, kun kusilaariin hyppäs. On keksittävä jotakin muuta.

Päädytään parhaaseen ratkaisuun: kusilaari naamioidaan uima-altaaksi. Kansi poistetaan ja perhe nikkaroi ison terassin laarin kylkeen. Poika hakee kaupasta pitkät uimaportaat, hyppylaudan, pari palmua ja auringonotto tuolit.

Naapurit kutsutaan paikalle, kun isäntä nousee ylös ”uimasta”. Erkki tekee hyppylaudalta voltin kusilaariin. Kansa hurraa! Kukaan ei haista mitään, naapurit näkevät vain komean terassin, uima-altaan ja kovetun isännän, joka teki perheelleen lomakeitaan. Arvovaltadiplomatia toimi loistavasti!

Kun talon emäntä ja rippijuhlaan kokoontunut suku ja kylänväki yllättävät isännän pannuhuoneesta katsomassa pornoa ja ottamassa salapullosta jaloviinaa, on nopea arvovaltadiplomatia paikallaan!

Nyt pitää toimia nopeasti! Emäntä lyö pannuhuoneen oven kiinni, ja pidetään tiukka neuvottelu isännän kanssa.

Ovi aukeaa ja vieraat odottavat selitystä. Emäntä tulee ulos ylistäen miestään. Joku vieras oli tuonut pullon ja tietokoneen pannuhuoneeseen. Onneksemme isäntä ehti juoda pullon ja katsoa kyseenalaisen videon, ennen kuin rippilapsi ja alaikäiset vieraat olisivat löytäneet moiset synnit.

Isäntää kiitellään ja juhlat jatkuvat kahvittelun merkeissä! Syyn vierittäminen jonkin tuntemattoman niskaan on suuri osa arvovaltadiplomatiaa!

Muistakaa käyttää isojen vallanpitäjien keinoja myös kotioloissa. Jos alat heti huutamaan ja haukkumaan, eihän siitä synny mitään muuta kuin armotoon sota!

Kirjoittaja on teuvalainen maanviljelijä ja Elonkerjuu-yhtyeen kitaristi.