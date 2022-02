Terhi Peltokorpi Hauska on hiihtäjän hiihdellä – "Lähes huoltovapaat sukset vähentävät tapaturmariskiä"

Kolumnisti Terhi Peltokorven perheessä innostus hiihtoon on säilynyt sukupolvelta toiselle.

Muistan riemun, jonka uusien puusuksien paljastuminen joululahjapaketista synnytti pikkutytössä. Mustat pohjat, kirkkaan oranssi pinta ja nahkaiset siteiden lenkit, joihin talvisaappaat olisi helppo sujauttaa. Mistä joulupukki tiesikin, että sukset olivat jääneet pieniksi?

Pappa tuli jo aattoiltana huoltojoukoksi kotipihalle. Suksista tuli rakkaat, eikä niitä olisi raaskinut antaa eteenpäin pikkusiskolle.

Hankimme mieheni kanssa karvapohjasukset, jotta ladulle pääsisi heti ensilumien tullessa. Kai sitä kuvitteli, että paremmat välineet toisivat mukanaan myös lisää vapaa-aikaa. Eivät tuoneet.

Hankinnasta on ollut hyötyä. Lähes huoltovapaat sukset vähentävät tapaturmariskiä. Eivät tosin ladulla, vaan kotona. Kodinhoitohuoneen lattian liukkautta joutuu varomaan vähemmän, kun sukset voi voidella pikaisesti ladun vieressä sen sijaan, että puoliso käyttäisi niiden huoltamiseen muutaman illan ja liukastaisi sivutuotteena laattalattian.

Suurperheen suksilla hiihdetyn kilometrin hinta on halpa. Välineille löytyy jatkokäyttäjiä omasta takaa eikä tarvitse perehtyä, mitä somekirppisten yv, av ja mmm tarkoittavat. Joskus toreilta ja ryhmistä on toki etsiskelty pienten välineiden tilalle iltamyöhään sopivampia, kun Wilmaan on kilahtanut viesti aamun liikuntatunnin ohjelmasta.

Mieheni kotona hiihtäminen oli intohimo, minun käytännöllistä. Hiihtäen pääsi kävelyä nopeammin paikasta toiseen. Ala-asteella monot toimittivat talvikenkien virkaa. Yläasteellekin hiihdettiin satunnaisesti kavereiden kanssa välittämättä poikien naureskelusta.

Ala-asteella välitunnit kierrettiin kilometrin latua ja luokkaan palattua piirrettiin rasteja nimilistaan. Osa hiihti vähemmän innokkaana, osa taas kuvitellen olevansa koulun oma kirvesniemi. Hiihtokisat hiihdettiin veren maku suussa. Häviöt muistetaan edelleen.

Mieliä liikutti kansallinen menestys. Hiihtokisojen aikana oppitunnit keskeytettiin ja koko koulu siirtyi ruokasaliin seuraamaan oikeiden Kirvesniemien hiihtoa.

Papalla vasta olikin sukset. Pitkät ja leveät. Niillä oli käyty metsätöissä ja tarkastamassa talvimyrskyn tuhoja. Sukset luistivat myös retkillä hiihtolomalle tulleiden lastenlasten seurassa. Eväät pakattiin papan reppuun ja syötiin kannolla istuen.

Tuvassa hiihtäjiä odotti mummon puuliedellä kuumentama tuore maito, jonka joukkoon vispattiin sokeria ja leivonta­kaakaota. Kaakaoon kastettiin kaneliässiä tai Hanna-tädin kakkuja. Varoen, ettei keksi hajonnut ja pudonnut kupin pohjalle, kun mummolle kerrottiin innoissaan komeista pyllähdyksistä mäessä.

Kirjoittaja on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kesk.), suurperheen äiti ja metsänomistaja.