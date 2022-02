Monipuolisena laulajana tunnettu Kirka sanoi aina olevansa rocklaulaja, joka vain esittää iskelmää, kirjoittaa musiikkikolumnissa Riku-Matti Akkanen.

Laulajalegenda Kirka Babitzin (1950–2007) tasapainoili 1980-luvun puolivälissä angloamerikkalaisen hard rockin ja perinteisemmän iskelmän välillä, joista jälkimmäinen vei lopulta voiton.

Vuonna 1986 Kirka päätti ottaa uuden musiikillisen suunnan. Hän julkaisi tuolloin ensimmäisen kahdesta englanninkielisestä hard rock -albumistaan nimeltä R.O.C.K.

Levy sisälsi Kassu Halosen sävellysten lisäksi pari lainakappaletta: Alice Cooperin School’s Out ja Steppenwolfin Born To Be Wild.

Albumin ehkä tunnetuin biisi on raskaspoljentoinen Strangers In The Night, jolla ei ole mitään tekemistä Frank Sinatran samannimisen ikivihreän kanssa.

Vexi Salmen perustamalle Flamingo Music -yhtiölle levytetty pitkäsoitto oli menestys. Albumi myi kultaa.

Raha oli tarpeen, sillä verottaja oli lätkäissyt laulajalle yli puolentoista miljoonan markan verolapun.

Kirka jatkoi hard rock -linjalla myös seuraavana vuonna, jolloin hän julkaisi The Spell -nimisen albumin. Se oli kokonaan Kassu Halosen ja Kisu Jernströmin käsialaa ja vielä edeltäjään raskaampi.

Levyn myynti jäi kuitenkin vaatimattomaksi.

Monipuolisena laulajana tunnettu Kirka oli 1980-luvulla tunnustettu iskelmäartisti, mutta hevimusiikki oli hänen intohimonsa. Hänen korkealta ja kovaa lähtenyt äänensä sopikin erinomaisesti musiikkityyliin.

Huhujen mukaan Kirka olisikin ollut jopa ehdolla brittiläisen Deep Purplen solistiksi.

Leipää hevi ei kuitenkaan tuonut. Keikat vähenivät, ja levy-yhtiön talousongelmat pahensivat myös Kirkan rahahuolia. Lopulta miehen täytyi hakea apua sosiaalitoimistosta asti.

Tilanne helpottui, kun Kirka voitti Syksyn sävel -kilpailun ylivoimaisesti kappaleella Surun pyyhit silmistäni vuonna 1988. Samannimistä levyä myytiin viisinkertaisesti platinalevyyn oikeuttava määrä. Se on myös Suomen kaikkien aikojen kolmanneksi myydyin albumi.

Mainittakoon, että levyn nimikkokappale kipusi kiinankielisille listoille mandariinikiinaksi käännettynä vuonna 1991, jolloin sen tulkitsi hongkongilainen Annie Leung.

Saadut tulot helpottivat Kirkan ahdinkoa niin, että hän sai maksettua viimeiset verovelkansa pois vuonna 1993.

Toinen suuri Kirkan hitti 1980-luvun lopulla oli Anna käsi (1989). Samanniminen albumi myi komeasti tuplaplatinaa.

Vuosikymmenen vaihduttua Kirka pääsi esiintymään Monacossa järjestettyyn vuoden 1990 World Music Awards -gaalaan, johon oli kutsuttu edellisvuoden myydyimpiä artisteja eri maista.

Menestyksestään huolimatta Kirka ei koskaan kokenut olevansa iskelmätähti. Hän sanoikin olevansa rocklaulaja, joka vain esittää iskelmää.

Kirjoittaja on Osuustoiminta-lehden toimituspäällikkö.