Kirjailija Tuomas Kyrö tekee tutkimusmatkoja mielenosoitusten liepeille.

Yli kolmen samanmielisen ryhmät epäilyttävät. Olin lapsena mukana rauhanmarssilla, muistan käristemakkaran ja huudon: ”Rock, rauha, rakkaus, siinä vasta pakkaus” ja pinssin ”Ei ydinvoimalle!”.

Hävetti jo silloin. Viihdyn erimielisten ihmisten kanssa, jotka kunnioittavat toisiaan, muistavat huumorin ja pystyvät tarvittaessa vaihtamaan kantaansa.

Mielenosoittaminen on perustuslaillinen oikeus. Höyryä on päästettävä painekattilasta aika ajoin. Mieltä osoitetaan rajallisella alueella, vallan symbolien äärellä.

Maantieteellisesti laajan Suomenmaan kansalaiset marssivat Eduskuntatalon liepeille jalan, traktorilla, rekalla, uhatuilla lentoyhteyksillä tai yöjunilla. Kulttuuriväki tulee paikalle polku­pyörällä, raitiovaunulla ja taksilla. Usein mielenilmauksista poistutaan kontaten.

Kokonaisten teollisuuden alojen, maaseudun ja ihmis­kunnan ongelmat tiivistyvät rajattuun väkimäärään ja nopeaan hetkeen Mannerheimintiellä. Se onkin näkyvyyden kannalta tehokkain paikka. Liikenteen pysäyttäminen keskellä kantakaupunkia tuo paikalle toimittajat ja herättää tunteita.

Mutta mielenosoituksissa harvoin välittyvät tilanteeseen johtaneet syyt. Roudarin kaksi vuotta kestänyt työttömyys ei aukene tai tyhjene minuutin hiljaisuudella. Surkea tuottajahinta on raskaampaa kuin kannateltava kyltti. Lakkautetun paperitehtaan vaikutukset perheeseen ovat syvemmät kuin katkerinkaan huuto. Uutisointi etsii kärjistyksiä ja erikoisuuksia, parasta kuvastoa ovat suurimmat hörhöt ja äkäisimmät mielipiteet.

Vaikken osallistu mielenosoituksiin, käyn tutkimus­matkoilla tapahtumien liepeillä. Luen kyltit, kuuntelen huudot, juttelen ihmisten kanssa. Odotan jännityksellä mitä Eduskuntatalon eteen seuraavaksi saapuu.

Aiemmin teltat kuuluivat metsään, yhtäkkiä niitä on keskikaupungilla. Saunat kuuluivat järvenrantaan ja taloyhtiöiden kellariin. Siinä niitä on, Mannerheimin ratsastajapatsaan edessä. Tunnelmassa on ripaus rippileiriä, ikuista vappua ja ensimmäisten opiskeluvuosien kiihkeyttä.

Ajetun asian suhteen paikkavalintaan sisältyy riski. Kun pääväylä suljetaan, ihmismassan suuri huoli tai kapina muuttuu ulkopuolisen mielessä ärtymykseksi. On muutenkin raskasta tarpoa loskassa kauppakassien kanssa tai lastenrattaita työntäen, miksi juuri siihen piti leiriytyä.

Kolumnissa piti olla koominen loppukäänne. Meni uusiksi. Tätä kirjoittaessani Venäjä aloitti röyhkeän hyökkäyksen Ukrainaan. Siellä miehittäjän tankit sulkevat kadut ja ohjukset lopettavat demokratian. Tätä vastaan olen velvoitettu osoittamaan mieltäni.

Kirjoittaja on helsinkiläinen kirjailija, joka viettää paljon aikaa maalla Orimattilassa.

