Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön kalastusharrastuksen edistäminen on noussut hienosti plaaniin.

Olen saanut vierailla työn merkeissä muun muassa monilla kalastusleireillä, erilaisissa koulujen onkitapahtumissa sekä tavata nuoria kalastajia. Kalastuksesta innostuneet nuoret ja tehty nuorisotyö ilahduttavat aina.

Mutta nyt harrastuksen edistämisen kohderyhmäksi on otettu myös aikuiset. Mikä on timanttinen idea! Syötit ovat myös houkuttelevia.

Aina sanotaan, että ketään ei haeta kotoa treffeille, harrastuksiin tai töihin, vaan itse on oltava aktiivinen. Puijon Pilkki osoitti tämän väittämän lähes vääräksi, sillä viime viikolla tilausajobussi lähti liikenteeseen Kuopion keskustasta ja kiersi muutaman pysäkin kautta suoraan madepilkille.

Tunnelma osallistujien kesken oli jopa innostuneempi kuin koululaisten onkipäivässä konsanaan, kaikki olivat tulleet paikalle motivoituneina ja omasta tahdostaan. Myös ohjaajat antoivat kaikkensa: hyviä kalajuttuja sekä tuiki tarpeellisia vinkkejä.

Madebussi on yksi syötti tai tarkalleen ottaen yksi monista vapaa-ajankalastajien seurapiloteista, joiden tavoitteena on houkutella aikuisia kalastuksen pariin. Seurapilotteja esimerkiksi tietystä kalastusmuodosta tai kalastuksesta, saaliin käsittelystä ja ruuanlaitosta on jo ehditty järjestää eri puolilla Suomea.

Ja mikä olennaisinta, näitä tapahtumia markkinoidaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, missä potentiaaliset osallistujat niihin törmäävät ja missä niistä voidaan vinkata ja viestitellä kavereiden kesken.





Elämää on lapsuuden ja nuoruudenkin jälkeen. Yllättävän monilla, tai voiko sanoa liian monilla, on toteutumattomia haaveita liittyen erilaisiin harrastuksiin tai aktiviteetteihin.

On aikuisia naisia, joiden perheessä esimerkiksi isä on kyllä käynyt kalalla, mutta mukaan on otettu vain perheen pojat tai ei ainakaan tyttöä.

Olenpa minä kuullut myös äideistä tai isoäideistä, jotka eivät ole päästäneet tyttäriään kalaan. Koska se kalastus ei nyt vaan ole tyttöjen juttu, kuten ei ole myöskään metsästys.

Vaikka onhan se, kalastus ihan yhtä lailla tyttöjen harrastus. Ja kuinka ollakaan, toinen mehevä syötti on Mimmit kalastaa -hanke. Hankkeen ilmaisia pilkkitapahtumia järjestetään parhaillaan eri puolilla Suomea.

Tällaisten hankkeiden tarjoamat opit ja evästykset voivat olla todella käänteentekeviä ja tuottaa jonkun elämään paljon iloa, kun pääsee haaveilemansa harrastuksen pariin.

Kirjoittaja on MT:n erätoimittaja.

