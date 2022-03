Kolumnisti Salla Autere lausuu rukouksen paremman huomisen puolesta.

Otsikon sanoin Jeesus kieltää konfliktien ratkaisun väkivallan keinoin Matteuksen evankeliumissa. Nyt me olemme silti joutuneet todistamaan, kuinka Euroopan alueella on syttynyt sota. Kirjoitantätä kolumnia pari päivää Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen, enkä tietenkään osaa ennakoida mikä tilanne on nyt, kun sinä lukija sen äärelle pysähdyt.

Joko tykit on vaienneet ja rauhanneuvottelut on saatu käyntiin, vai onko Ukraina jo jyrätty kokonaan Venäjän mahdin alle. Mutta sen osaan sanoa, että tämä sota koskettaa, pelottaa ja ahdistaa meitä suomalaisiakin.

Koko maailma tuntuu pysähtyneen sen äärelle kauhuissaan. Apteekeista on joditabletit myyty loppuun, uutisissa ohjeistetaan miten lapsille pitäisi puhua sodasta, reservissä olevat tuttavat pohtivat, että muistaako sitä vielä armeijan opit, jos itsekin joutuu lähtemään taisteluihin.

Ja on se itselläkin käynyt mielessä, että kirkontyöntekijänä tehtäväni sodan aikana olisi jäädä huolehtimaan lähimmäisistä, eikä suinkaan pakata matkalaukkuja ja matkata rajan yli Ruotsiin. Kirkon nimittäin kuuluu olla siellä missä seurakuntalaisetkin ovat. Oli se sitten rintama tai turvallinen kotiseutu.

Ja kautta historian kirkon rooli on kriisitilanteissa vahvis­tunut. Kirkkoon on kokoonnuttu kuulemaan tiedotteet ja uutiset sota-aikoina, kirkkoon on kokoonnuttu pelon hetkinä, suuronnettomuuksien jälkeen, kirkosta on saatu turvaa, kirkko on auttanut, kun ruoka on ollut vähissä. Kansan huolet, murheet ja pelot on tuotu kirkkoon ja yhdessä ne on ollut kevyempi kantaa.

Kirkkojen tukevat seinät ovat jopa ihan konkreettisesti sulkeneet pahan ulkopuolelle. Niiden seinien sisäpuolella rauha, rakkaus ja toivo on olleet vahvimmat sanomat kautta aikojen. Ja toivoon meidän täytyy tällaisenakin hetkenä luottaa.

Kääntää katseemme kohti valoa, nähdä uhkien ja huolten keskellä myös kauneutta. Yhteiset rintamat, muiden maiden tuki Ukrainalle ja eurooppalaisten oikeudenmukaisuus toimivat hyvänä muistutuksena, että hyvää tahtoa ja yhteishenkeä löytyy. Kriisien edessä kansat lähentyvät toisiaan ja pienet erimielisyydet unohdetaan. Joukossa on voimaa.

Pelon ja huolten keskellä on inhimillistä kääntyä Jumalan puoleen ja yhdessä voimme rukoilla apua.

Ja niin teemme myös tänä aikana, kun huoli ukrainalaisista ja sodanpelko täyttävät mielemme. Huulille hiipii rukous: Hyvä Jumala, siunaa ja varjele Ukrainaa, sen lapsia, nuoria, vanhuksia, miehiä ja naisia, äitejä ja isiä. Auta Venäjän sotilaita, että heidän sydämensä kääntyisi rauhan puolelle. Suojele meitä suomalaisia, ettemme me joudu sotaan. Me rukoilemme, että aseet vaikenisivat ja oikeus ja rauha voittaisi kaikkialla. Luo meihin kaikkiin toivoa paremmasta huomisesta. Aamen.

Kirjoittaja on Lumijoen vs. kirkkoherra.

.

