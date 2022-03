Vankilapastori Miika Hynninen pohtii tilannetajun tärkeyttä.

Suomalainen sprinttihiihtäjä kaatuu polvilleen tai katkoo sauvansa erävaiheessa. Aika-ajon perusteella vauhtireserviä riitti ja menestysodotukset nousivat. Mikä maksaa, kun ei kyetä ulosmittaamaan potentiaalia ja päivän kuntoa?

Hiihdonystävä tarkastelee tapahtumia kansallisten lasien läpi, ja jotenkin tuntuu, että juuri suomalaiset vain aina kompuroivat. Samanlaisia haasteita on kuitenkin kaikilla kansalaisuudesta riippumatta. Kun kokemusta ja tarvittavaa taitoa tarttuu riittävästi, alkaa rytäköistä selviytyä ehjin välinein ja hyvävoimaisena.

Sprinttihiihdossa on monta muuttuvaa tekijää. Välineet, lumiolot, radan muodot ja viisi muuta hiihtäjää, jotka tekevät valintojaan kisan edetessä millisekuntien reaktioajoilla. Hiihtäjä ei ehdi harkita hiihtoaan, vaan valintojen taustalla on harjoittelun ja kokemuksen kautta hioutunut kyky lukea latua. Kun lukutaito on hiottu timantiksi, alkaa tulosta tulla.

Rikoksen torjunnassa tunnetaan niin kutsuttu rutiini­toimintojen teoria. Sen mukaan rikos tapahtuu, kun motivoitunut tekijä kohtaa sopivan kohteen valvomattomassa tilanteessa.

Toisin kuin muut rikollisuuden selitysmallit, teoria ei ota kantaa kysymykseen, miksi rikollinen tekee rikoksia. Rikoksen tekemisen oletetaan olevan rikolliselle normaalia elämänrytmiä: hän havainnoi ja arvioi jatkuvasti rikostilaisuuksia omassa elinympäristössään.

Rikos estyy, kun onnistutaan eliminoimaan yksikin kolmesta tekijästä; motivoitunut rikoksentekijä, otollinen kohde tai valvonnan puute.

Rutiinitoimintojen teorian pohjalta rikosten torjunta on tilannetorjuntaa. Keinoina ovat: rikoksen tekemisen vaikeuttaminen, riskien lisääminen, hyödyn ja yllykkeiden minimointi ja verukkeiden poistaminen.

Taitava sprinttihiihtäjä tekee suorituksessaan samanlaista tilannetekijöiden optimointia. Tuloksen tekeminen vaatii tilannetajua: kykyä tarkastella tapahtumia monipuolisesti ja tehdä muodostamansa tilannekuvan pohjalta mahdollisimman hyviä päätöksiä paineisissakin paikoissa.

Tilannetaju on tärkeää meille kaikille. Se muodostuu monista taidoista, joita voidaan harjoitella. Tunnetaju, keskittymiskyky, ajattelutaidot ja kyky korjata muistikuvia ovat kaikki asioita, jotka auttavat elämän laduilla liitäessä – ne ovat kuin purkkipito pakkasella tai sopiva tälli liisteriä liippakelillä.

PS. Pohjois-Savolaisen palloilumyytin mukaan eräässä kuopiolaisessa urheiluvälineliikkeessä myydään pelisilmiä. Poikkea siis kaupoille, jos tuntuu, ettei taito riitä elämän tilanteita tulkitessa.

Kirjoittaja työskentelee vankilapastorina.

