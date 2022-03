Keep it simple! Tee valintoja joka päivä huoltovarmuuden puolesta. Niin helppoa se on. Paraskaan valmiussuunnitelma tai varautuminen ei toimi, ellei se ole viety arjen toiminnaksi.

Tämä tarkoittaa jokapäiväisiä arjen valintoja. Meidän jokapäiväinen leipämme ei tule huoltovarmuuskeskuksen varastoista vaan se tule maatiloilta. On tehtävä valintoja kotimaisen ruuan puolesta joka päivä: ruokakaupassa, ravintolassa ja julkisen sektorin ruokahankinnoissa.

Suomalainen maanviljelijä asuu Suomessa, maksaa tänne veronsa ja hänen maatilansa voi toimia alustana innovaatioille kotimaisista biopolttoaineista laadukkaaseen ruokaan ja juomaan.

Toiminta työllistää ihmisiä elintarvikesektorilla ja kotimainen ruoka on myös matkailun vetovoimatekijä. Laadukkaat elintarvikkeet luovat hyvinvointia kuluttajille. Meillä on edellytykset olla kestävän kehityksen mukaisen maatalousosaamisen viejä.

Ostamalla kotimaista tuet samalla Suomen huoltovarmuutta. Suomalainen maatalous- ja elintarviketuotanto mahdollistavat tarvittaessa myös korvaavien tuotteiden tuottamisen tuontihyödykkeiden tilalle.

Korona-aika muutti jo suomalaisten asenteita suosimaan suomalaista. Muun muassa K-ryhmän myyntidata vuodelta 2020 osoitti, että Hyvää Suomesta -merkin myynnin kasvu oli 18 prosenttia, Sirkkalehtimerkin 16, ja Avainlippumerkin peräti 30 prosenttia. Pohjois- ja itäsuomalaiset olivat datan mukaan innokkaimpia ostamaan merkittyjä tuotteita.

Kespro teetti vuoden 2021 lopussa kyselytutkimuksen Suomalaisten odotuksista ravintoloiden vastuullisuudesta. Suomalaisista 87 prosenttia pitää tärkeänä, että ravintola kertoo läpinäkyvästi käyttämiensä raaka-aineiden alkuperästä. 84 prosenttia pitää tärkeänä, että ravintolan raaka-aineet ovat kotimaisia.

Suomen elintarviketyöläisten liitto teetti Taloustutkimuksella kyselytutkimuksen tammikuussa 2021. Sen mukaan Suomalaisista 93 prosenttia haluaa, että kunnan elintarvikehankinnoissa suositaan kotimaista ruokaa, vaikka se nostaisi hankintahintaa.

Lähiruuan valinta tulee ottaa huomioin kuntien ja hyvinvointialueiden sekä ravintoloiden toimintasuunniteliassa ja ruokalistat laatia lähi- ja kausiraaka-aineet huomioon ottaen. Hankinnat on mahdollista rakentaa niin, että tuoreiden ja paikallisten raaka-aineiden käyttö onnistuu. Tämä on valinta myös huoltovarmuuden puolesta.

Suomen hallitus tiedotti viime viikolla 300 miljoonan euron huoltovarmuuspaketista. Tavoitteena on omavaraisuuden ja kotimaisen ruuantuotannon varmistaminen. Maatalouden vakava maksuvalmiuskriisi paheni Ukrainan sodan myötä. Se oli kuitenkin totta jo ennen sitä.

Ruokamarkkinoiden rakenteellisia ongelmia paketti ei korjaa. Päivittäistavarakaupalta ja elintarviketeollisuudelta odotan nyt tekoja. Viljelijälle on jatkossa jäätävä ruuan tuottamisesta isompi osuus.

Maatiloilta ja maanviljelijöiltä vaaditaan paljon. On oltava riskinottokykyä ja halua investoida. On osattava kannattavan toiminnan perusteet. Sen lisäksi on ymmärrettävä vastuullisuuden vaatimukset, pystyttävä tarjoamaan eläimille hyvä ympäristö ja lisäksi kyettävä huolehtimaan omasta ja läheisten hyvinvoinnista.

Uskon, että kriisit ovat saaneet kuluttajan ymmärtämään kotimaisen maatalouden merkityksen. Parasta on, että tekoja kotimaisen maatalouden ja huoltovarmuuden hyväksi voi tehdä joka päivä.

Kirjoittaja on Kuhmon kaupunginjohtaja.