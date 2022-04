Tuomas Kyrö Elettiinhän ennenkin – silti "ihmiskunnan historiassa se, että kaikkea on saatavilla koko ajan, on epänormaali tila"

MT:n kolumnisti Tuomas Kyrö myöntää nauttivansa varautumisesta.

Varautuminen on välttämättömyys hankalissa olosuhteissa eläville kansoille. Jos öljyä pulppuaa maasta, lämpö hohkaa pilvettömältä taivaalta tai hedelmiä putoaa puusta, elämä on erilaista kuin kylmän talven ja rajallisten resurssien keskellä.

Täällä se on tarkoittanut proteiinin säilömistä suolaan ja vihannesten hapattamista. On tarvittu varaavia takkoja, syviä kaivoja ja lämpöeristämistä. Suomea ei ole uhannut vain naapurivaltio, myös ilmastomme on raaka. Varasto piti olla, muuten ei nähnyt seuraavaa kesää.

Ihmiskunnan historiassa se, että kaikkea on saatavilla koko ajan, on epänormaali tila. Vielä 1990-luvulla oli mahdoton ajatus, että jokaisesta valintamyymälästä saa mansikoita keskellä talvea ja kengurunlihaa kesällä. Tai että lentokoneet kuljettavat muutamalla kympillä viikonlopuksi Keski-Eurooppaan. Että olemme hipaisulaitteilla yhteydessä kaikkeen maailman tietoon ja viihteeseen.

Totumme vallitsevaan olosuhteeseen ja sen jälkeen valitamme kaikesta. Kamalaa, kun kahvia joutuu odottamaan minuutin tai uutta autoa kuukauden. Vaivumme epätoivoon, kun terassille ei saa lehtikuusta. Polttoaineen hinta saa ihmiset repimään hiuksia päästään ja kansakuntaa kahtia. Kukaan ei mieti, millainen ihme on se, että peltikopperossa voi matkustaa tunnissa matkan, johon meni 100 vuotta sitten kaksi vuorokautta.

Myönnän. Minä nautin varautumisesta.

Jo lapsena pidin valtavasti Veikko Huovisen Hamsterit-romaanista ja filmatisoinnista. Tarinassa kuvataan Hamsterin keräysvimmaa ja talvivarastojen kokoamista. Hän opettaa naapuriin muuttaneelle Rurikille keräilyn ja säilömisen jalon taidon.

Virustaudilla pelottelu ja nyt meneillään oleva sota nostivat hamsterin esiin itsessäni. Martat suosittelevat kolmen päivän varmuusvarastoa, minä tavoittelen kolmen kuukauden varastoa.

Ensin on turvattava asuinpaikka eli kauas kaupungista. Asumuksessa on oltava varaava takka ja maakellari tahi muu sähköttä toimiva kylmäsäilö. Kaappeihin säilykkeitä, sisältäen lihoja, papuja, hedelmiä. Kuivamuonaa muutama laatikollinen. Pari lehmää ja porsasta tarpeen, samoin peltotilkku.

Viihdykkeeksi patteriradio, korttipakka, lautapelejä. Reseptilääkkeitä niin paljon kuin farmaseutti suostuu myymään. Kirjoja, kynttilöitä, hygieniatuotteita. Onki, virveli, katiska. Tietoteos, josta voi opetella ansoittamista ja kaikkien maailman maiden liput. Arjen toiminnot täytyy vain kyetä palauttamaan päivässä 2020-luvulta 1950-luvulle.

Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja, joka viettää paljon aikaa maalla Orimattilassa.

