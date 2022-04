Sari Penttinen Laskenta on oikeasti vain vartin homma

Tiedätkö sen kuuluisan vain vartin homman, jota sinulta pyydetään ja joka on todellisuudessa karmea savotta?

Osallistuin Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen vesi­lintulaskentakoulutukseen Joutsassa vain todetakseni, että tässä on nyt se ihan oikea vartin homma. Näin minulle vakuuttivat sekä koulutuksen vetänyt riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja että pari vuotta sitten laskentapisteen perustanut metsästäjä.

Myönnän kuvitelleeni laskennan paljon haastavammaksi. Olen ajatellut, että lintujen tunnistustaidon tulisi olla taitavan lintu­harrastajan tasoa. Kun kuuntelin koulutusta ja selailin materiaaleja, vakuutuin siitä, että taitoni kyllä riittävät. Ja siinähän ne laskiessa vielä harjaantuvat.

Minimivaatimus on sinisorsan, tavin, haapanan, telkän ja nokikanan tunnistaminen. Jos on suorittanut metsästäjätutkinnon ja metsästää vesilintuja, pitäisi nämä lajit olla tuttuja.

Viihdytkö heräilevän kevään maisemissa ja tuoksuissa? Minä ainakin viihdyn, kukapa niitä voisi vastustaa, joten potentiaalia vesilintujen laskentaan sitoutumiseksi on mitä ilmeisimmin olemassa myös näiltä osin.

Jos ihan tarkkoja ollaan, sen vartin homman lisäksi aikaa kuluu laskentapisteelle kulkemiseen. Laskentapiste kannattaa perustaa sellaiseen paikkaan, missä tulee kuljettua muutenkin. Se on tärkeää myös siksi, että laskentainto ei lopahda ensimmäisen vuoden jälkeen.

On monta hommaa, jotka on tehtävä kelissä kuin kelissä. Sellainen on esimerkiksi koiran ulkoilutus. Mutta vesilintulaskenta pitää ohjeen mukaan tehdä hyvässä laskentasäässä. Parasta olisi, jos olisi aurinkoinen, pilvipoutainen tai tyyni sää.

Verrattuna esimerkiksi riistakolmiolaskentoihin vesilintu­laskenta on vaateiltaan ja toteutukseltaan lastenleikkiä. Mutta se tarjoaa yhtäläisen mahdollisuuden tuottaa arvokasta riistatietoa.

Vesilintukantojen koosta ja kannanvaihteluista saatavien tietojen tärkeys tulee vain korostumaan tulevaisuudessa.

Mikäli marraskuussa ministeriöstä kuuluneet tiedot pitävät edelleen paikkansa, sorsien houkutteluruokintakieltoa ei vielä tulevalle kaudelle ole tulossa. Mutta senkin kiellon esittämistä voinee pitää vain alkusoittona tulevaisuuden vaateista, joita linnustukseen kohdistetaan.

Kirjoittaja on MT:n erätoimittaja.

Vesilintulaskenta pitää ohjeen mukaan tehdä hyvässä laskentasäässä.