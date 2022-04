Luonnonsuojeluun liittyy käsitteitä, jotka oikein käytettyinä helpottavat keskustelua, mutta väärin käytettynä sumentavat koko asian.

Luontokatoa ei ole metsän muuttuminen eikä edes yksittäisten lajien katoaminen – siitä voidaan puhua lajikatona. Luontokato on kokonaisten elinympäristöjen tuhoutumista, niiden muuttamista viljelmiksi, rakennusmaaksi tai liikennealueiksi. Suomessakin rakentaminen aiheuttaa luontokatoa, mutta se on verraten vähäistä verrattuna moniin muihin maihin.

Euroopan unionissa suunnitellaan luonnon ennallistamistoimia, mutta suurpiirteisesti lätkimällä samat prosenttimääräiset velvoitteet kaikille maille, riippumatta siitä, missä tilassa luonto on. Jotta rahoista saataisiin täysi hyöty, ennallistaminen pitäisi suunnata sinne, missä tuhot ovat olleet suurimmat.

Todellista ennallistamista ei ole se, että räjäytetään muutama puu nurin, jotta saataisiin lahopuulajeille lisää elintilaa. Ennallistamista olisi muun muassa se, että palautettaisiin metsä sinne, mistä se on hävitetty.

Jotta luontokato tulisi ymmärrettäväksi, otan esimerkin ympäristöstä, joka on ehkä useimmille suomalaisille tuttu, Välimeren rantalomakohteet. Siellä lomaansa viettänyt ei ole nähnyt alkuperäistä luontoa lainkaan ellei ole tehnyt retkeä vuoristoon. Suomessa mökkilomansa viettänyt turisti taas on asunut keskellä alkuperäistä luontoa.

Välimeren seudulla luonnon tuhoaminen alkoi jo 20 000 vuotta sitten, jo ennen Suomi sai ensimmäiset asukkaansa. Vielä Ateenan suuruuden aikoina noin 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua metsät kattoivat suuren osan Kreikasta. Salamiin meritaistelun laivat oli suurelta osin rakennettu Attikan ja Peloponnesoksen puusta. Metsät hupenivat kuitenkin sellaista vauhtia, että useat tuon ajan oppineet kiinnittivät siihen huomiota. Osa muutettiin viljelymaiksi, mutta suuri osa muuttui karuiksi pensaikoiksi, macchiaksi ja matalammaksi phryganaksi, kun laidunnus esti puiden uudistumisen. Metsän lajistoa kuitenkin säilyi pensaikkomaillakin.

Laivojen rakennukseen käytettiin mäntyä, sypressiä, katajaa ja tammea. Kun hakkuut olivat valikoivia niin, että aina otettiin suorarunkoiset, ohutoksaiset puut ja lisääntymään jäivät käyrät ja käkkyräiset puut. Seurauksena oli geneettisen laadun huononeminen. Enää ei rannoilta löydy laivanrakennukseen kelpaavia puita – hyvä kun nykyisistä männyistä pystyy veneitä tekemään!

Rannikkoseutujen metsät olivat suureksi osaksi ikivihreitä lehtimetsiä, joita voidaan yhden tärkeän lajin mukaan laakerimetsiksi. Luultavasti suuri osa laakerimetsien lajistosta kuoli sukupuuttoon, kun metsät hävisivät. Silti ne voitaisiin ennallistaa, sillä ainakin osa puulajeista on elossa, vaikka ne eivät metsiä muodostakaan.

Muutoksista huolimatta Kreikan luonto on yhä monimuotoinen. Kasvilajeja on noin 6000, joista kotoperäisiä, vain siellä kasvavia on kymmenys. Suomessa on vajaat 1000 alkuperäistä kasvilajia ja niistä kotoperäisiä ehkä yksi.

Metsien laajamittainen palauttaminen aiheuttaisi siis sekin suojeluongelman. Vaikka macchia ja phrygana ovat ainakin suureksi osaksi ihmisen luomia, ne ovat runsaslajisia elinympäristöjä, joiden elämää Gerald Durrell on valloittavasti kuvannut Korfu-kirjoissan.

Kirjoittaja on luontokirjailija Savitaipaleelta.