Makkarakeittoa kiitos

Makkarakeitto on aliarvostettu ruokalaji. Se on helppo valmistaa, se on herkullista ja se paranee vanhetessaan.

Tarvitsee vain vartin heilua vihanneksia pilkkoen, paistaa makkarat ja odotella rauhassa valmistumista. Sitten vain mausteita tuosta ja tästä purkista, ja hyvää on. Ehkä rippu chiliä sekaan.

Ainoa mahdollisuus epäonnistua on laittaa liikaa suolaa. Siinäkin tapauksessa voi lisätä vettä ja ongelma on ratkaistu.

Raaka-aineet ovat muuten tavallisimpia vihanneksia, mutta makkaraksi valitsen laadukasta raakamakkaraa.

Valmistaminen kestää reilun tunnin, mutta periaatteessa tekopäivänä keittoa ei kannattaisi edes syödä. Päivän parin päästä se on parhaimmillaan.

Miksi kunnon makkaroista tehtyä keittoa ei saa kaikista ravintoloista? Mieluummin sitä söisi kuin lämmitettyjä eineksiä, joita varsinkin lounaalta löytyy.

Toisaalta nyt sitä saa viikon verran kotonakin, sillä satsista tuli taas vähintäänkin riittävän suuri.

Kokit tuskin makkarakeitosta välittävät. Siitä tulee erinomaista, vaikka olisi kuinka tumpelo kauhan heiluttaja. Ammattiylpeys ei kestä myöntää ruuan hyvyyden olevan vailla tekijän ansiota, mistä ylimielisyydestä kokkien olisi syytä laajemminkin pyrkiä eroon.