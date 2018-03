Maa joka sähköisti maaseudun!

Näin painajaisunta. Siinä jääkarhun pentu äiteineen yritti kavuta jäälautalle. Jää murtui tassujen alta ja kerta kerran jälkeen valkokarhut plumpsahtivat mereen.

Minä seisoin keskellä lauttaa ja päristelin lunta nietoksille bensiinikäyttöisellä lehtipuhaltimellani, olin tullut paikalle kuuspyttyysellä traktorillani.

Karhuperheen hätääntynyt ilme jäi mieleeni, kun päräytin moottorisahan käyntiin. Jää suli lopulta kynsien alta kokonaan ja mustat kuonot vaipuivat hiljaa pinnan alle. Silloin heräsin: Minunkin on tehtävä jotakin, ettei Grönlannista tulisi pelkkää mannerta.

Näillä viljelyn hinnoilla en traktoria pysty vaihtamaan, moottorisahaa tartten pakosta ja lehtipuhallin on valtava vekotin, kun pitää maaseutua asutun näköisenä.

Mitä voisin vaihtaa? Voisin vaihtaa dieselini täyssähköautoon! Täällä maalla sähköauto olisi älyttömän kätevä ja säästävä. Jokaisessa maatalossa ja omakotitalosakin on voimavirtatöpseli. Joka yö auto lataukseen, päivällä huristelet matkaa autosta riippuen 100–500 km.

Tunnin työreissut tekee helposti. Kustannus 100 kilometriä kohti olisi noin 2,5 euroa. Ei paha! Lisäksi tulisi yksi syy lisää lisätä aurinkopaneelit navetan katolle.

Kaupunkivisiitillä huomasin, kuinka hyvät kulkuyhteydet paikallisliikenteellä oli. Puolituntia kuluu silti helposti.

Laskeskelin mitä palveluja minulla olisi puolentunnin sähköautoajomatkan päässä: 4 uimahallia, 30 ruokaravintolaa, pubeja ja yökerhoja, 25 kirkkoa ja seurakuntaa, 2 Lidliä, kymmenen muuta ruokakauppaa, 2 Tokmannia, 5 tavarataloa, 5 kuntosalia, Latuja n.200 km, 3 laskettelukeskusta, moottoriurheilukeskus, lukuisia autokauppoja, 4 katsastusasemaa ja kaksi satamaa. Voi sanoa että kaikkea on mitä ihminen tarvitsee.

Tunnin kun ajelee, pääsee nauttimaan kahden kaupungin teattereista ja orkestereista. Ainoa mitä tarvitsen liikkumiseen on sähköauto!

Valtiolla on haaveena 250 000 sähköautoa vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä niitä on maanteillämme noin 2000, Norjassa niiitä on 130 000, Ruotsissakin toistakymmentä tuhatta. Ruotsissa ostoa tuetaan 4000 eurolla, Amerikassa 7500 dollarilla. Suomessa 2000 eurolla.

Jos oikeasti halutaan tuoda sähköautot maanteille ja pitää maaseutua asuttuna tehokkaasti ja edullisesti, olisi minulla ehdotus: Tuetaan Suomessa sähköautoilua samalla tavalla kuin Norjassa. Suomessa edun saisi asukkaat, joilla ei ole käytettävissä säännöllistä tunneittain kulkevaa joukkoliikennettä. Tuki annettaisiin niille jotka tarvitsevat pakosta autoa palvelujen saamiseen. He saisivat ostaa sähköauton ilman arvonlisä- ja autoveroa. Auto pitäisi olla omistuksessa vähintään neljä vuotta.

Tällä luotaisiin maaseudun sähköautomarkkinat! Volkkarin E-golffin saisi 27 000 eurolla, Model 3 Tesla maksaisi vajaan 40 000 euroa.

Maaseutua on kurjistettu jo kauan poliittisilla päätöksillä ja keskittämisillä. Maatilat ovat tukeneet kaupungistumista aikoinaan sisarosuusjärjestelmällä, jossa yksi osti maatalon ja joutui maksamaan sisarilleen osuudet, jotta pääsivät ostamaan kaksion kaupungista.

Ruuantuotannossa olemme tukeneet yhteiskuntaa tekemällä kannattamatonta työtä ja saamalla korvausta siitä kirjekuoressa.

Nyt olisi helppo ja hyödyllinen tapa maksaa lainaa takaisin ja samalla maapallo pelastuisi lämpenemiseltä. Kaupungissa olisi toimiva joukkoliikenne, maaseudulla sähköautot.

Mikä valtava Suomi-imago maailmalle: Maa joka sähköisti maaseudun!