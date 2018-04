Lapsikin sen tietää – kohtelias pitää olla

Lehdissä on viime viikkoina keskusteltu epäasiallisista työolosuhteista, joita on noussut esille erityisesti luovalta alalta. Kyse on epämukavista tilanteista, joiden syntysyy on pohjimmiltaan toisten ihmisten, pääasiassa esimiesten käytöksessä muita kohtaan.

Myllytyksen keskellä olevat ihmiset ovat kohdelleet työkavereitaan ja alaisiaan niin, että aikuisista ihmisistä koostuva työyhteisö tarvitsee virallisen ohjeistuksen kuinka työpaikalla ollaan ja kohdellaan muita ihmisiä.

Esille tulleet tapaukset ovat härskiydessään uskomattomia ylilyöntejä. Ei voi kuin toivoa, että vastaavaa ei tapahdu laajassa mittakaavassa, sillä jokainen häirintä- ja kiusaamistapaus on liikaa. Siitä huolimatta ei yllättänyt, että jotain tällaista tapahtuu. Eniten aikuisiällä on hämmästyttänyt, kuinka huonosti ihmiset käyttäytyvät toisiaan kohtaan. Käyttäytymisohjeita kaivattaisiin siis useammallekin käyttöön.

Ymmärrettävästi tunteet voivat toisinaan kuohahtaa ja asiat riidellä, mutta huono käytös toisia kohtaan on jotakin uskomatonta.

Voisi kuvitella, että koulutetut oman alansa ammattilaiset osaisivat sen verran asettua toisen asemaan, että pystyisivät olemaan edes alkeellisella tasolla kohteliaita. Myös silloin, kun ollaan asioista eri mieltä.

Lapsille teroitamme käytöstapoja, ohjeistamme heitä kuinka muita ihmisiä kohdellaan, mutta kovin moni unohtaa ne omassa päivittäisessä kanssakäymisessään.

Opetan lapsilleni, että kaikkien kanssa ei tarvitse olla kaveria, mutta ystävällinen pitää olla kaikille – sama periaate sopii myös aikuisille.