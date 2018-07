Karhukarjan ylläpito vie rahaa ja ravintoa

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Suomen karhukanta koko kevään pentutuotto huomioiden on 2 130–2 260 karhua. Näistä 355 on päätetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä ampua. Karhukiintiö on 100 karhua isompi kuin viime vuonna.

Ministeriön mukaan kiintiön kasvattamisen tavoitteena on vakiinnuttaa kasvussa olevan karhukannan taso, purkaa kannan tihentymiä ja ehkäistä pitkään kasvussa olleita porovahinkoja.

Mielestäni tavoitteet ovat hyviä ja perusteltuja. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin karhukiintiötä koskevan lausunnon mukaan kiintiön korottaminen ei ole perusteltua.

Niin inhorealistista kuin se onkin, karhukarjan ylläpito vaatii rahaa ja ravintoa.

Esimerkiksi Ilomantsin viime talven hirvitiheys oli lentolaskennan perusteella 1,6 hirveä tuhannella hehtaarilla. Se tarkoittaa noin 450 hirveä, josta vasojen osuus oli vain 6 prosenttia. Hirvijahti on ollut kaksi vuotta jäissä Ilomantsissa.

Luken lausunnon mukaan suurpetokanta voisi puolittua, ja silti hirviä menisi petojen suihin 300 kappaletta. Se on enemmän kuin hirvikannan tuotto.

Hirvien lisäksi suurpedoille maistuvat muun muassa lähes uhanalaiset metsäpeurat.

Luonnonsuojeluliiton mukaan pitäisi käyttää enemmän keinoja häiriökäyttäytymisen kitkemiseen, eikä metsästys saisi olla ensisijainen vaihtoehto.

Niin epäromanttiselta kuin se kuulostaakin, karhut aiheuttivat viime vuonna vahinkoja 2,3 miljoonalla eurolla. Suurpetovahinkojen euromääräinen suuruus oli kaikkiaan lähes 12 miljoonaa euroa, korvauksia ei pystytä maksamaan täysimääräisinä.

Esimerkiksi Lieksassa karhujen aiheuttamat maatalousvahingot olivat ennätyssuuret.

Liitossa pelätään, että karhukysymys tulehtuu Pohjois-Karjalassa, kuten susikysymys on jo tulehtunut.

Kommentti alleviivaa, miten susikysymyksen ydintä ei ehkä haluta edes ymmärtää. Viime vuonna sudet tappoivat 48 koiraa ja vahinkoja korvattiin yli 150 000 eurolla. Viimeisen seitsemän vuoden aikana karhu on aiheuttanut koiravahinkoja vuosittain keskimäärin 1–2 ja yhtenä vuonna neljä vahinkoa.

Minun mielestäni voi sekä arvostaa ja ihailla karhua eläimenä että olla epäromanttinen inhorealisti, joka kannattaa raamien asettamista karhukannan koolle, metsästyksellä.