Juuret tiedossa Kustaa Vaasan ansiosta

Toisin kuin monet muut tämän kolumnisarjan kirjoittajista, itse olen juuriltani puhtaasti itäsuomalainen.

Karjalaiset sukujuureni saattavat tulla yllätyksenä niille, jotka minut tuntevat. Vaikuttaa nimittäin siltä, etten olisi lainkaan perinyt sikäläistä vilkkausgeeniä. Tosin rauhallista luonteenlaatuani selittänee osaltaan se, että maailman melskeistä johtuen olen varttunut Hämeessä.

Äitini on kotoisin Peräkorven talosta entisestä Lappeen pitäjästä, joka nykyisin on osa Lappeenrantaa. Isäni suku puolestaan on lähtöisin Harvakorven talosta entisestä Kirvun pitäjästä Karjalan kannakselta.

Olen tätä juttua kirjoittaessani sikäli onnellisessa asemassa, että isäni puoleista sukua on tutkittu varsin kattavasti. Minusta laskien tiedossa on 16 edeltävää sukupolvea.

Kuisman sukuseura ry:n kokoama aineisto on tiettävästi suurimpia talonpoikaissuvuista tehtyjä sukututkimuksia Suomessa. Perinteistä arkistotutkimusta Kuismista on ehditty tehdä yli 20 vuoden ajan. Sekä isä- että äitilinjoja seuraavat sukutaulut ovat paisuneet kattamaan jo yli 200 000 nimeä noin 500 vuoden ajalta. Niiden jakelu tapahtuukin tätä nykyä DVD-muodossa.

Ensimmäiset kirjalliset tiedot löytyvät vuodelta 1543. Vanhimman tunnetun esi-isäni Anders Kuisman syntymäaikaa ei löydy kirjallisista lähteistä, mutta se on laskennallisesti ajoitettu 1470-luvulle.

Mistä kaikki tämä tieto on peräisin?

Ruotsin valtio ja kirkko ovat pitäneet yllättävän tarkkaa kirjaa alamaisistaan ja heidän tekemisistään aina 1500-luvulta alkaen. Talonpoikien maaomaisuus jätti merkintöjä maakirjoihin. Lisäksi he toimivat usein knaapeina, rusthollareina ja nimismiehinä ja esiintyvät sen vuoksi erilaisissa kruunun asiakirjoissa.

Tietojen keräämisessä on auttanut sekin, että sama sukunimi on ollut käytössä ainakin noista ajoista asti. Länsi-Suomessa sukunimet alkoivat yleistyä vasta vähän yli sata vuotta sitten.

Arkistotyönä tehtyä sukututkimusta on viime vuosina täydennetty dna-testeillä, joilla on pystytty varmistamaan eri sukuhaarojen keskinäinen sukulaisuussuhde.

Sukuseuran kokouksessa on aikanaan heitetty ilmoille vitsikäs toteamus: ”Kaikki Kuismat ovat keskenään sukua, kunnes toisin todistetaan.” Se pitää edelleen paikkansa.