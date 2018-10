Kuuntele kolumni Rallin kertomana: Pure pork-kanaa!

Kyselin tässä taannoin parilta armeijaa käyvältä soltulta, mitäs mieltä he ovat puolustusvoimien kasvisruokapäivästä ja jaksaako sillä eineellä leikkiä sotaa?

Vastaus oli nopea: "Ei meillä mitään kasvisruokaa vastaan ole, siis oikeita kasviksia, mutta esimerkiksi tuo lantun palat kebab-kastikkeessa on kyllä sellaista sontaa, ettei sitä kukaan syö. Eikä sillä moskalla oikeasti jaksa tetsata ja marssia, koska sitä ei pysty syömään niin paljon kuin tarttisi.

"Miksi jatkuvasti yritetään tehdä liharuokaa kasviksista?" kysyi jääkäri.

Niin, miksi kasvisruoka ratsastaa eläinperäisillä nimikkeillä, miksi kasvisruoka yrittää olla kuin nyhtöpossu? En ymmärrä, eikö kasvisruoka usko itseensä? On Nyhtökauraa, Härkistä, ja Aitoa.

Nyhtökaura harhauttaa nimellään täydellisesti. Kauraa kipossa on alle neljäsosa, 22 prosenttia, hernettä ja härkäpapua 33 prosenttia, loppu on vettä. Oikea nimi olisi vesihernepapukaurapallerot!

Härkis on kuin nyhtökaurakin: armottomasti teollisesti prosessoitua einesruokaa, joka on kuorrutettu lihaisalla nimellä.

Päätin keksiä myös itse muutamia uusia kasviseineitä: härkäpavusta ja soijasta tehtyä sylttyä, jossa on hipaus porkkanaa, suutuntuma on kuin söisi porsasta ja maku on hiukan luomukanaan vivahtava. Tuotteen nimi olisi: Pork-kana!

Toinenkin eines olisi härkäpavusta ja soijasta tehty. Siinä olisi ripaus naurista, se tuoksuisi kuin kauan kypsytetty paisti uunissa ja nimi olisi Nauris-Kauris!

Sitten lantun kimppuun, taas sörsseli olisi papua ja soijaa, hiukan lanttua mausteeksi, kasvisruuassa olisi vahva riistanmaku ja nimi olisi Hirveä-Lanttu!

Amerikassa on tehty dokumentti siitä, kuinka maissia käytetään joka paikassa ja ihmiset ja eläimet syövät maissia eineissään aivan liikaa.

Minusta tuntuu, että meidät suomalaiset yritetään kyllästää härkäpavulla, herneillä ja soijalla. Joka ikinen teollisesti sörkätty ihana kasvisruoka sisältää kyseisiä aineita. Jos siis pelkkää teollista kasvisruokaa söisin tulisi soijaa ja härkäpapua joka aukosta.

Toivottavasti joku tekee dokumentin herneen uuvuttamista jatkuvasti piereskelevistä suomalaiskasviseinesten syöjistä.

Nyt on trendikästä vaihtaa juomat ruokapöydässä kaurajuomaan. Nyt maito pitää olla Aitoa.

Tutkin vähän kaurajuomia ja totesin, että eivät valmistajat sitä hyväntekeväisyyttään kasvissyöjille valmista. Kaurajuoman teko on todella tuottoisaa hommaa! Kaurajuomassahan ei ole mitään samaa kuin maidossa, paitsi väri.

Iloista, itsestään huolta pitävää kuluttajaa harhautetaan taas armottomasti kauralla. Kauraa juomissa on 7–10 prosenttia ja loppu on vettä. Jokaisen viljelijän kannattaisi nyt aloittaa kaurajuoman keittäminen. Litran purkin "pääraaka-aineen" eli kauran osuus maksaa 2 senttiä, purkki varmaan 5 senttiä ja vesi päälle. Hintaa kaurajuomalla kaupassa on pari euroa. Kyllä tuolla voitolla juuri pärjää, kun siviästi elää.

Minä uskon kasviksiin. Niihin, mitä pellolta revitään ja laitetaan pannuun paistumaan, kattilaan kiehumaan, salaatiksi ruokapöytään.

Toivon, että geenimuuntelijat saavat kehitettyä kasviksen, joka maistuu hyvälle ihan itsestään ja tuottaa proteiinia lihan verran. Nuo muovikipot kaupassa täynnä epämääräistä pöperöä eivät meidän maailmaamme ja terveyttämme pelasta.