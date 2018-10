Kuuntele kolumni Hennin kertomana ja tee pikatesti: oletko syksyihminen?

Haluaisin kirjoittaa tätä kynttilän valossa sohvan nurkassa, kun sukkapuikot ja sade rapisisivat kilpaa ympärilläni ja uunista leijailisi tuhti tuoksu. Ihan siihen asti en ole vielä tänä syksynä päässyt, mutta jos jäi epäselväksi: pidän suuresti syksystä.

En kuitenkaan osaa sanoa siitä oikein mitään uutta. Kuvailusta tulee väkisinkin kliseepommitusta. Kaikki on sanottu jo: syksyn tuoksu, väriloisto, väsynyt aurinko, kirpakat aamut. Eli ei-syysihmisten kielellä: mädäntyvien lehtien löyhkä, ikuinen pimeys ja kuoleva luonto.

Parasta on se, että kotosalla voi hiihtää kalsareissa kuuma juoma kädessä ja kirja kainalossa. Joku voisi väittää, että ei siihen syksyä tarvita, että ihan jokainen vuodenaika käy. Olen toista mieltä.

Syksyssä on jotain erilaista. Luonto valmistautuu levolle, ja samalla tavalla ihmiselläkin on lupa käpertyä itseensä – positiivisessa mielessä. Vailla syyllisyyttä siitä, että pitäisi tehdä jotain muuta kuin olla ja selvitä talven yli.

Syksy maistuu ja tuoksuu myös keittiössä. Tässä pikakartoitus, jolla voi selvittää, onko taipumusta syysintoiluun köökin puolella.

Laita rasti ruutuun, jos

☐ olet kuluvana syksynä poiminut jotain syötäväksi kelpaavaa.

☐ olet säilönyt sen

☐ keksit lonkalta ainakin 3 ruokaa, mitä punajuuresta voi tehdä

☐ ruokien kypsymistä on mukava tuijotella uunin ikkunasta

☐ olet vaihtanut vaaleat oluet tummempiin.

☐ kaali kaikissa muodoissaan on ihanaa.

☐ sienille voi tehdä muutakin kuin potkaista

☐ olet vastikään kypsentänyt uunissa jonkinlaisen möhkäleen lihaa ja juureksia

☐ olet käyttänyt pimeää/kylmää/sadetta tekosyynä herkuttelulle

☐ omistat ainakin viisi erilaista teemakua, joita olet joskus myös kokeillut

☐ pakkasestasi löytyy riistaa

☐ tuttavan antama kurpitsa menee muualle kuin kompostiin

☐ osaat nimetä viisi kotimaista omenalajiketta

☐ olet alkanut lisäillä mausteita (kanelia tms.) leipomuksiin

1–4 rastia: Syksy on sinulle vuodenaika siinä missä muutkin. Silloin on vain vähän märempää ja pimeämpää. Kylmällä ilmalla laitat villasukat, koska se on järkevää, mutta tunnelmointi jääköön muille.

5–8 rastia: Fiilistelet syksyä päivittämällä pakollisen ruskakuvan someen ja ostamalla muutaman tuoksukynttilän. Keittiöstäsi huomaa syksyn lähinnä nahistuneista omenoista, jotka eivät ikinä kerinneet piirakkaan asti.

yli 8 rastia: Olet täysverinen syysihminen. Mehustat kaiken irti syyshekumoinnista muumimamman tarmolla. Muut vuodenajat ovat sinulle vain pakollinen välivaihe, jotta syksy voi tulla.