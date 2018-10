Kuuntele kolumni Olgan kertomana: Pistetäänkö pakuriksi?

Tämän vuoden satokatastrofia on ollut masentavaa seurata eri tiedotusvälineistä. Vaikka asia koskettaa itseäni todella vähän, pystyn suhtautumaan asiaan sen vaatimalla vakavuudella jo pelkästään hevospiirien heinähuolien kautta. Meillä tosin on heinää riittävästi ladoissa, joten helppohan tässä on kirjoitella.

Olen pohtinut teidän maajussien asioita tuolta elokuvahumusta käsin, ja vaikka oma työ hetkittäin myös tuntuu jopa työltä, pakko kunnioittaa niitä tuntimääriä, mitä te istutte niissä traktoreissanne.

Ja etenkin silloin, kun kaiken sen istumisen, sään kyttäämisen, hitsaamisen ja muun korjaamisen ja taas traktorissa istumisen jälkeen tuleekin sen sortin sääkelit, että aikalailla kaikki tekeminen on ollut turhaa.

Tunteen täytyy olla vähän sama kuin jos minä kirjoittaisin monta päivää vaikkapa kirjaa eteenpäin ja sitten – hupsista – vahingossa deletoisin koko tiedoston bittiavaruuteen.

Tai korjaan: Ehkä koko kauden sadon menettäminen saattaa ketuttaa jonkin verran enemmän, ja lisäksi tuntua enemmän kukkarossa.

Siltä varalta, että nämä ilmat alkavat useamminkin olemaan tätä sorttia, päätin olla avuksi ja laatia teille muutaman selviytymisvaihtoehdon. Osa saattaa vaatia vähän heittäytymistä, mutta hei, hullut muuttavat tätä maailmaa.

Robotiikkaa kehiin ja äkkiä! Jos se naapurin ruohonleikkurikin ajelee tuolla itsekseen, niin eikös samantyyppinen vempain olisi mahdollista rakentaa myös traktori- tai puimurikokoluokassa?

Eihän se toki itse ongelmaa, eli ilmastoa vakauta ideaaliasetuksiin, mutta saattaisi harmittaa vähemmän, jos olisi ehtinyt tehdä muutakin kun istua traktorissa pelloilla.

Viljelyosake etelästä! Miksi ihmeessä sinne Välimerelle lähdetään kuukausiksi vasta eläkeiässä, kun nyt on huomattu, että alue taitaa olla satokulttuuriltaan huomattavasti rakasta Pohjolaamme rikkaampaa.

Mennään sinne aina koko kesäkaudeksi viljelemään keskellä ruuhkavuosia ja tullaan koto-Suomeen vain keskitalvella tekemään lumitöitä ja tietenkin pysyvästi vasta sitten eläkepäiviksi. Ikäihmiset ehtivät Ihan erilailla tupaakin lämmittämään.

Salaattipalstoja kaupunkeihin! Rakkaat kaupunkilaiset. Kuten ehkä rusketusraidoistanne voitte päätellä, Suomen kesä on ollut viimeaikoina varsin arvaamaton.

Maalaisilla alkaa olla pinna vähän kireällä, joten miten olisi jos auttaisitte vähän? Kasvukeskuksissa on nyt muodissa lämmitetyt kävelykadut. Katetaan ne saman tien ja pistetään teidän luomusalaattinne sinne moneen kerrokseen kasvamaan. Valaistaan ne teidän solariumputkillanne ja kitketään vuoroissa. Onks tää jengille ok?

Uudet lajikkeet! Pitänee myötää tosiasiat. Vehnä, ohra, rypsi – hei niin eilistä, kuka niitä edes enää ostaa? Miten olisi pakuri? Sen luulisi kasvavan, vaikka joka toinen päivä sataisi rakeita ja seuraavana taas paistaisi.

Onko muuten kukaan selvittänyt miten maca, gogimarja tai gluteeniton jauhoseos menestyy Suomen oloissa?

P. S. Sirkat on myös nousussa!

Lopuksi pakko pyytää anteeksi, että vitsailen vakavalla asialla. Levätkää nyt mitä tulevan talven metsätöiltä ja aurauskeikoiltanne ehditte. Kohta on uusi kevät ja uudet toiveikkaat kylvöt. Tsemppiä!