Hellan kulmalla: Makumuisti jää ikävöimään leipomoa

Tänä syksynä kantautui Närpiöstä harmillinen uutinen. Vuodesta 1929 toiminut leipomo Närpes Brödfabrik pistää pillit pussiin ja lopettaa.

Totta kai pienellä paikkakunnalla 18 työpaikan menetys on jo sinällään ankeaa. Mutta asiakasta harmittaa myös ihan omasta puolestaan.

Kohta tuttuja ruisrieskoja ja hällakakoja ei enää kaupan hyllyltä löydy. Kun johonkin tuotteeseen liittyy paljon muistoja – tämä on vaikkapa ensimmäinen leipä, johon lapseni tykästyi – sen menettäminen harmittaa. Vastaavaa tuotetta eivät muut yritykset tee, ja samantapainen leipä ei kuitenkaan maistu ihan samalta. Pala makumuistista painuu ikuisiksi ajoiksi unholaan.

Pienen leipomon lopettamispäätökseen vaikutti yllättävä syy. Seudulla on viime vuosina päättynyt monen pienen kyläkaupan taival. Samaan tahtiin harveni toimitusjohtajan mukaan paikallis­leipomon tilauskanta. Kyläkaupat olivat paikallisleipomon uskollisia jälleenmyyjiä.

Ihmiset ostavat toki yhä leipänsä jostain, mutta kun miettii, millaiset leivät isojen kauppaketjujen marketeissa ovat näkyvimmin ja runsaimmin tyrkyllä, ymmärtää, mistä on kysymys. Isoilla kaupoilla on isot sopimukset isojen leipomoiden kanssa. Sen vuoksi on kaupan etu pitää huolta siitä, että tusinaleipä käy kaupaksi.

En epäile sitä, että moni kuluttaja luultavasti ihan aidosti haluaa ostaa tunnetuimpia ja kaikkialla Suomessa myytäviä leipätuotteita. Paikallismakujen ystävänä toivon kuitenkin hartaasti, että myös pienet, omintakeiset tuotemerkit pitävät sivu­hyllyillä pintansa ja valinnan mahdollisuus säilyy.