Oikeanlaista kemiaa

"Kun saha lakkaa soimasta, siirrytään metsäteollisuudesta kemianteollisuuteen."

Määritelmä on osuva.

Metsäteollisuus ja kemia ovat vuorotelleet Suomen suurimpina vientitoimialoina Nokian ja matkapuhelinten viennin romahduksen jälkeen. Viimeiset vuodet kaksikon kärjessä on ollut metsäteollisuus.

Kemianteollisuus ei ole tunnetuimpia Suomen vientivetureita, mutta luvut puhuvat puolestaan: kuukaudessa kemianteollisuuden tuotteita – kärjessä öljytuotteet – viedään Suomesta maailmalle miljardin euron arvosta. Peruskemiaa, lääkkeitä, pesuaineita, kosmetiikkaa, maaleja, kumi- ja muovituotteita. Alan suomalaisten toimijoiden vuotuinen yhteenlaskettu liikevaihto on 20 miljardia euroa.

"Mut hei, ei se riitä

Et on mukavaa

Sen täytyy olla paljon parempaa!"

Näin lauloi Neon 2 tunnetussa renkutuksessaan.

Kemiaa ja kemiantuotteita tarvitaan kaikissa kasvun draivereissa – ilmastonmuutoksen taklaamisesta kiertotalouteen, liikenteeseen ja teollisuuden uudistamiseen – biotalouteen ja maatalouteenkin. Ala työllistää Suomessa yhteensä noin 100 000 työntekijää.

Voisiko kemia olla enemmänkin? Globaalisti kemia kasvaa, mutta Euroopan osuus kemian markkinoista supistuu ja Aasian kasvaa. Kemian jätit investoivat markkinoiden lähelle, eniten investointeja houkuttelee Kiina.

Suomessa kemianteollisuuden keskittymiä ovat Porvoon Kilpilahti ja Kokkolan teollisuuspuisto satamineen.

"...Siinä täytyy olla unelmii

Mannapuuroa ja mansikkaa

Juuri oikeenlaista kemiaa."

Kemia mahdollistaa biotalouden kierrätyksestä biojakeiden jalostukseen. Ala investoi noin miljardi euroa vuodessa Suomeen, josta tutkimukseen ja kehitykseen 400 miljoonaa euroa.

Ämpärikansa ansaitsee kemiansa.

Kemia on säänneltyä prosessiteollisuutta, jolla on omat ympäristövaikutuksensa. Energia, vedenkulutus ja kasvihuonepäästöt maksavat – siksi teollisuuden omakin intressi on vähentää ympäristökuormitusta. Kemian avulla se onnistuu muuallakin savupiipputeollisuudessa.

"Sen täytyy joskus satuttaa

Sen täytyy voida naurattaa

Ei siitä muuten mitään tuliskaan

Ilman oikeenlaista kemiaa."

Simonkadun pääekonomisti tarkastelee talouden käänteitä Maaseudun Tulevaisuuden Viikonvaihde-liitteessä joka toinen viikko. Kirjoittaja on taloustoimittaja ja koulutukseltaan ekonomisti.