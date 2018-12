Kuuntele kolumni Rallin kertomana: Joululevyä rustaamassa

Iisakki Toikka, kuvitteellinen levylaulaja, on päässyt urallaan siihen vaiheeseen, että levyt ja keikat ovat myyneet jo pidemmän aikaa todella hyvin. Toikka on tehnyt kauan töitä musiikkinsa eteen ja kuin kruunuksi tähänastiselle taipaleelle on levy-yhtiö päättänyt julkaista Toikalta piparille ja kanelille tuoksahtavan, mantelia pursuavan ihanaakin ihanamman joululevyn!

Pääsemme nyt kärpäsiksi kattoon levy-yhtiö toukokuiseen joululevypalaveriin .

"Mikko, onko se Iisakin kirkkoon liittyminen nyt hoidettu? Ei ole kuulemma asiaa alttarille laulamaan, jos ei maksa kuudennuksiaan kirkolle."

"On, on. Liitettiin Iisakki kysymättä takaisin ja sain hoidettua keikan Kirkon ulkomaanapuun. Iisakki käy kesällä Keniassa. Ihmettelivät mistä moinen käännös? Sanoin, että ihminen kasvaa diakonissaksi hiljalleen. Mitä me keksittäisiin tuohon ulkoiseen habitukseen, vai mennäänkö perinteisellä villapai­dalla?"

"Joo, mennään sillä. Villapaita, valkoinen piano, lumisadetta ja viipyilevä katse kansikuvaan, se on hyväksi todettu jo aiemminkin. Mutta pitäisikö keksiä jotain muutakin, jotakin uutta, naisiin vetoavaa? Saataisiinko Iisakista millään yksinhuoltajaa? Kuvaa lapsista kanteen?”

"Perhana, Iisakki on lapseton, ainakin vielä. Emme ehdi millään saada pullaa uuniin, edustavaa naimisiinmenoa ja ilkeää eroa tässä ajassa. Olisiko jotakin muuta? Koulu, työ, kotikiusaus, masennus? Ihmiset pitävät artisteista, joilla menee elämässään tosi huonosti mutta laulavat kuin seireenit."

"Kuinkas tuo kuningas alkoholismi toimisi? Ihmeparaneminen Lapuan Minnesotassa, sieltä palaaminen perheen pariin joululevyn merkeissä. Saisiko näitä kaikkia millään koplattua yhteen? ­'Masennuin kiusaamisen johdosta ja aloin käyttää parantuakseni alkoholia. Joulu sai miettimään asioita ja nyt yksinhuoltajana selvisin joululevyn ansiosta.'"

"Joo hyvälle kuulostaa, mutta Iisakilla ei ole edelleenkään lapsia. Meillä on mielestäni toinenkin huoli. Tuosta Toikasta on kyllä hankala saada hellusen näköistä pelkällä punaisella villapaidalla ja pianolla. Millä saadaan kanteen niin vetävä kuva, että ostajien sydämet väpättää vielä loppiaisenakin?"

"Koira! Laitetaan lutuinen spanieli Iisakin syliin."

"Perhana, loistava idea, mutta Iisakkihan vihaa koiria. On luvannut potkia jokaista alle metriin tulevaa."

"No, nyt jouluna Toikka saa luvan rakastaa karvaturreja. Tehdään juttu, jossa isä osti tulevien lapsiensa iloksi koiran, heti kun hoidoista selvisi."

"Tuolla koiralla voisi kyllä ratsastaa enemmänkin. Mitä jos tehdään nettiin kalenteri, jossa Iisakki leikittelee koissun kanssa ja laulaa pätkän joululevystään villapaidassa, pehmeään ylipitkään huiviin kiedottuna. Kun paljon kuvataan saadaan helposti leikattua pätkät, jossa ei koira lennä pihan perille."

"Loistavaa! Meillä on kyllä mahtava tiimi. Nyt vain pidetään matalaa profiilia ja marraskuussa aloitetaan rummuttaminen. Eiköhän se palaveri ollut tässä."

Tiimi laittaa salkkujaan kiinni, kun joku huomaa jotakin olennaista.

"Heiii, vielä. Tuli mieleen, mitä me siihen joululevyyn äänitämme?"

"Ai niin joo. Eiköhän se mee heinillä härkien linjalla, otetaan Jörekilta joku popjoululaulu, yks duetto Sennin kanssa ja loppuun Sydämeeni joulun teet."

"Jumalauta. Siinä se on, vuosituhannen joululevy!"

Hervotonta joulun odotusta kaikille!

Kirjoittaja on teuvalainen maanviljelijä ja Elonkerjuu-yhtyeen kitaristi.