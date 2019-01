Arvaamaton pörssi-Trump

Historiassa USA:n talous ja New Yorkin pörssi ovat kiskoneet muuta maailmaa vanavedessään. USA:n presidentin kolmas vuosi vallassa on ollut USA:n osakkeiden hintakehitykselle tavallisesti "varma" nousuvuosi.

Vaan onko varmoja päiviä enää olemassakaan presidentti Donald Trumpin aloittaessa kolmatta virkavuottaan?

Tilastojen perusteella pörssi-indeksejä seuraavat tietävät, että New Yorkin pörssin teollisuusosakkeiden The Dow Jones Industrial Average -indeksi on viimeiset yhdeksän vuosikymmentä tavannut nousta keskimäärin 21,3 prosenttia presidentin kolmantena virkavuotena. Tämä on yli puolet enemmän kuin nelivuotisen presidenttikauden muina vuosina.

Härkämarkkinatko seuraavina 12 kuukautena? Ei välttämättä. Talous on arvaamaton, Trump on vielä arvaamattomampi.





Teorian valossa siis sijoitusmarkkinat näyttävät valoisilta. Miksi teoria ja tilastot voisivat pettää nyt, Trumpin kolmantena virkavuotena?

Verohelpotukset on tehty, NAFTA-kauppasodan uhka takana, ja periaatteessa olisi vuoro kerätä hedelmät koriin. Vai olisiko?

USA suojelee omia yrityksiään tullimuurein, mutta potkii samalla kauppasodan riskillä maailmankauppaa nilkkoihin. Pörssit ympäri maailmaa niiasivat jo syksyllä, viime viikolla Apple varoitti tuloksestaan ensimmäisen kerran lähes 20 vuoteen, kun iPhonen kysyntä Kiinassa petti odotukset.

Pettääkö Kiinan talouskasvu? Iskeekö Trump päänsä muuriin ja demokraattienemmistöiseen kongressiin? Sössivätkö britit brexitinsä kaaokseksi?

Pysyykö presidentti Trump edes postillaan neljännelle vuodelle? Ja olisiko se hyvä vai huono asia maailman sijoitusmarkkinoille?





USA:n presidentinvaalien tuloksen vaikutuksia osakemarkkinoille ennustettiin jo vallien aattona. Vuodesta 1948 lähtien osakemarkkinoiden tuotto (S&P 500) on demokraattien voittaessa ollut ensimmäisenä kuukautena prosentin miinuksella, mutta 12 kuukauden päästä +10 prosenttia.

Kun voittaja on ollut republikaani, ensimmäinen kuukausi oli siihen mennessä olut 4 prosenttia plussalla ja vuoden kuluttua kolme prosenttia miinuksella. (Aktian laskelmat, Bloomberg).

Trumpin valtakausi on ollut tässäkin suhteessa poikkeuksellinen.

Epävarmuus – se maksaa aina.

Simonkadun pääekonomisti tarkastelee talouden käänteitä Maaseudun Tulevaisuuden Viikonvaihde-liitteessä joka toinen viikko. Kirjoittaja on taloustoimittaja ja koulutukseltaan ekonomisti.