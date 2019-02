Kuuntele kolumni Rallin kertomana: Totuus, epätotuus, emävale!

Viime viikkoina suomalainen media on kiehunut hoitokotikeskustelusta. Yksi on suljettu, moni on tutkimusten alla. Vanhuksien hoito on ollut huonoa, työntekijöitä on liian vähän, vastuuta ei ole ollut. Paappoja on pidetty jopa lukkojen takana, etteivät karkaa kylille flikkoja katsomaan.

Minä en ymmärrä, mitä tässä nyt ihmetellään? Yksityiset hoitokodit ovat osakeyhtiöitä ja on helppo lukea osakeyhtiölaista mikä on Esperi Caren, Attendon ja muiden yhtiöiden tavoite: "Osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille."

Turhaa on myöskään syyttää yhtiöiden toimitusjohtajia ja hallituksia, koska he ovat tehneet työnsä kuten laki heitä käskee: "Yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua."

Missään ei lue, että asiakkaita pitäisi kohdella hyvin ja ettei saisi maksimoida tuottoja. Se on ikävä totuus, silloin kun terveydestämme tehdään armotonta bisnestä.

Olen jo kauan ihmetellyt meitä ihmisiä. Liidämme täällä epätotuuden ja valheiden keskellä, emmekä enää edes reagoi mitenkään, vaikka sontaa suolletaan joka päivä ja joka tuutista.

Pari viikkoa sitten jopa hypoteekkiyhdistys julisti: Ihmiset asuvat nykyään enemmän vuokralla, koska nuorilla ei ole varaa ostaa kämppiä, silti kaupungistuminen on vääjäämätöntä.

Miten niin muka se on vääjäämätöntä? Ei kenenkään tarvitse muuttaa vuokravankeuteen, betonikoloon kitumaan, koska parempiakin vaihtoehtoja on. Töitä, asuntoja ja palveluja ja ennen kaikkea elämän laatua on tarjolla muuallakin.

Kun aikansa höpötetään, että joku on vääjäämätöntä, siitä tulee lopulta ns. "totuus".

Epätotuutta on maailma täynnä. Putin pitää Krimiä omanaan, Trumppi puhuu enemmän paskaa kuin päästää sitä pönttöön ja Britanniassa kusetettiin yli puolet kansakunnasta äänestämään itseään vastaan.

Tuntuu siltä, mitä enemmän meillä on tietoa helposti saatavilla, sitä tyhmemmäksi me porukalla muututaan.

Ei ole vain epätotuuksia, meille myös valehdellaan silmiä räpäyttämättä ja tehdään silti maailmanlaajuisesti miljardien bisnestä, väärillä tiedoilla ja suoraan sanoen huijaamalla meitä kuluttajia.

Meidän rakkaitten autorämien valmistajat ovat huijanneet meitä jo vuosikymmeniä, ja silti ostamme iloisena uutta passattia, bemaria ja qashqaita.

Kuulin uutisista, että riippumattoman tutkimuslaitoksen mukaan auton valmistajat valehtelevat kulutuslukemat 40 prosenttia alemmaksi, mitä ne todellisuudessa on. Odotin, että tästä tulee kauhea show, ihmiset menevät barrikadeille, koska heitä on vuosia huijattu.

Ei mitään, mitään ei tapahtunut. Kiltisti vain nielemme emävaleen ja haaveilemme siitä pienikulutuksellisesta hybridistä. Polttomoottoriautojen kulutuslukemat ja päästöt ovat suurin ilmastohuijaus maailmassa. Siitä on jääty jopa kiinni, vaan mitään konkreettista ei ole tapahtunut.

Jännä huomata, että kun ilmastonmuutoksesta alettiin puhua vuosituhannen alussa, alkoivat myös moottorien kulutuslukemat ihmeellisesti laskea ja ero todellisen ja keksityn lukeman välillä taasen kasvaa. Viime vuona se oli tosiaan 40 prosenttia. Käsittämätöntä! Muutos ei ole tapahtunut moottoreissa, vaan markkinoinnissa.

Tulevat vaalit ovat totuuksien, epätotuuksien ja emävaleiden kulta-aikaa. Eihän uskota aivan kaikkea mitä sedät ja tädit eteemme suoltavat.

Kirjoittaja on teuvalainen maanviljelijä ja Elonkerjuu-yhtyeen kitaristi.