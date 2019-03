Kuuntele kolumni Simo Rallin kertomana! Kurateiden Teho-Tellu

On kulunut puolen vuotta siitä, kun sain kaverilta pahan sähköautopistoksen. Nyt mittariin on kertynyt omia ajoja 17 347 kilometriä. Kuinkas Teho-Tellu on toiminut periferiassa?

Olen hankkinut autot aina käytettynä. Periaatteeni on ollut ostaa noin 4 vuotta vanha ja satatuhatta ajettu auto. Siinä on hankintahinta suurin piirtein puolittunut ja pikkuviat autosta korjattu.

Samaa ajatusta pidin yllä etsiessäni Teslaa Hollannin automyyntisivustoilta. 14 vuosimallin satatuhatta ajettu löytyikin suht helposti.

Mitäs valmisteluja tein ennen sähköauton markille tuloa? En mitään.

Laitoin vaan auton ensimmäistä kertaa 16 ampeerin voimapistorasian päähän kotona. Siinä samassa paikassa olen ladannut auton puolen vuotta. Sulakkeet eivät ole paukkuneet ja sähköä on piisannut. Minulla on normaalit 25 ampeerin pääsulakkeet. Lataus kotona ei siis ole ongelma.

Olen säätänyt latauksen niin, että "tankki" täyttyy sopivasti aamuksi yösähköllä. Täytyy sanoa, että kun normi autoa käy tankkaamassa huoltoasemalla, se tuntuu kyllä tosi tyhmälle kökkiä pihalla letkun kanssa pakkasella. Sähköauto lataantuu silloin, kun teet jotakin muuta, nukut, syöt, shoppailet tai olet kahvipaussilla.

Kesäkelillä autolla pääsi noin 380 km yhdellä latauksella, nyt talvipakkasilla kilometrit on noin 260. Auto on kuluttanut minulla 3874 kilowattia. Eli noin 0,22 kilowattia per kilometri. Auto kuluttaa siis noin 2,2 euroa sadalla.

Toki kaikkien sähköautoilijoiden tapaan olen myös metsästänyt ilmaisia latauspaikkoja, joita löytyy Teslalta ja kauppakeskuksista. Ensin ostetaan kallis auto ja sitten etsitään siihen ilmaista sähköä, vaikka ajo olisi muutenkin halpaa. Sellaisia me ihmiset olemme...

Nopeasti laskien auton ajokulut hankinnan jälkeen on olleet noin 350 euroa + käyttövoimavero 123 euroa.

Huoltoja ei ole. Vakuutus maksaa saman kuin normipirssilläkin.

Tellu on toiminut yllättävän hyvin. Auto on niin hiljainen, että pienet nitinätkin alkoi ärsyttää. Vähän polkupyörän sisärengasta muutamaan sauman väliin, niin pirssissä on hiljaista kuin kirkossa.

Ensimmäinen asia, mikä piti opetella, on auton "buuttaus". Autossa kun kaikki toimii tietokoneella, koneen näyttö joskus jumittaa. Silti liikkumista tuo ei ole koskaan haitannut.

Auton 12 voltin tavallinen akku vaihdettiin uuteen, muuten ei ole tehty mitään. Luulen, että tähän koslaan on kaikki tyyppiviat korjattu eikä onneksi ole sattunut mitään, kun ainoa korjaamo on Helsingissä.

Jarruja pitää muistaa painaa aina silloin tällöin: muuten ne voi alkaa jumittaa. Sähköautoa kun pystyy ajamaan 90-prosenttisesti pelkällä kaasupolkimella. Älyttömän helppoa ajoa. Autopilottia en ole kaivannut, koska tykkään itse ajaa ja pelkään muutenkin toisten kyydissä.

Sähköauto on parhaimmillaan maaseudulla, missä matkat palveluiden ääreen on pidempiä. Kun ajaa sata kilsaa parilla eurolla, ei enää haittaa, vaikka joutuu palvelun perään naapurikuntaan. Voimavirta ja 25 ampeerin sulakkeet pitäisi kyllä löytyä joka omakotitalosta. Piuha kiinni ja homma on siinä.

Kaupungissa taloyhtiöissä tämä kaikki on paljon hankalampaa. Ehdotukseni olisikin: Ne jotka tykkäävät asua klimpis, päälletysten ja ovat hyvän joukkoliikenteen äärellä, he voivat elää aivan hyvin autotta.

Maaseudulla asuva voisi sähköauton ostaa ilman arvonlisä ja autoveroa. Siinä muodostuisi myös pieni porkkana muuttaa maalle. Sähköllä maaseudulle ja kaupungistuminen ei olekaan enää vääjäämätöntä...

Kirjoittaja on teuvalainen maanviljelijä ja Elonkerjuu-yhtyeen kitaristi.