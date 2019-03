Hellan kulmalla: Koiraton keittiö

Sanotaan, että keittiö on kodin sydän. Jos näin on, niin sen keittiön sydän on sitten koira.

Koiranpennut oppivat keittiön sijainnin ennen kuin jalat kantavat. Keittiöstä tulee niiden aurinkokunnan keskus, josta ei kannata lähteä kuuloetäisyyttä kauemmas.

Jääkaapin ovesta kantautuu rukouskutsu, johon vastataan välittömästi vaikka pihan perältä.

Erilaisissa keittiöissä on erilaiset säännöt. Jossakin on kuulemma vielä sellaisiakin kotikasarmeja, joissa koira ei saa tulla keittiöön ollenkaan.

Voinee myöntää, että kyökissämme vallitsee tassuanarkia. Jos koirat eivät vielä meille tullessaan osaa kerjätä, se taito opitaan nopeasti.

Kun keittiöstä tuleekin koiraton, elämäänsä joutuu miettimään uudestaan aivan perusasioista alkaen.

1. Kokkauksessa olisi parempi onnistua. Joudut nimittäin syömään epäonnistuneet yritelmäsi itse.

2. Taitosi avata juustopakkaus lähes äänettömästi on äkkiä täysin hyödytön.

3. Vieraasi ja lapsesi eivät voi huomaamattomasti sujauttaa sitkeitä ruuanpaloja pöydän alle.

4. Esitiskaustoiminto keittiöstäsi katoaa.

5. Neljän tassun siivouspartion ympärivuorokautinen päivystys päättyy. Lattialle pudonnut pastakastikeläntti, voinokare tai leivänmuru ei maagisesti vain häviä.

6. Viinilaseissa ja kastikkeissa uiskentelevat karvat jäävät pois ruokavaliostasi.

7. Sinun ei tarvitse varoa häntiä keittiössä liikkuessasi.

8. Ketään ei enää kiinnosta, että avaat jääkaapin. Ei yöllä eikä päivällä.

9. Voit jättää huoletta ruokaa sohvapöydälle.

10. Kukaan ei seuraa jokaista liikettäsi kuin suurta jännitysnäytelmää, jonka loppuhuipennus on vielä arvailujen varassa.

