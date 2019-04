Jouni Kemppainen Maakuntien on pantava hanttiin

Vaalikamppailu lähenee loppuaan. Tulokset ovat tiedossa ylihuomenna. Ilmasto, maahanmuutto ja yksityisen terveydenhuollon ongelmat ovat nousseet pääaiheiksi. Maakunnissa kannattaa kuitenkin olla huolissaan.

Vaalikamppailua on käyty lähes pelkästään kaupunkien ehdoilla.

Näin ei voi olla.

Maakuntien väen on puolustettava seutujaan. Nyt se on poikkeuksellisen helppoa.

Sunnuntaina monilla meistä on vielä mahdollisuus äänestää sellaista henkilöä, joka uskaltaa ja osaa panna Helsingin pormestarille ja metropolialueen vihreälle regiimille hanttiin.

Maakunnissa ei ole nyt varaa jäädä kotiin ja jättää tätä mahdollisuutta käyttämättä. Muun muassa Yle Uutisten alkuviikosta luoma kuva maaseudun muuttotappioalueiden yhä kurjistuvasta kohtalosta ja väen pakkautumisesta vain muutamaan kasvukeskuksiin on tästä varoittava esimerkki.

MTV:n vaalikeskustelussa esiin nousi puolestaan näkymä, jossa kolme miljoonaa suomalaista elää alueilla, joilla asuntojen hinnat laskevat.

Kysymyksenasettelu on ajalle hyvin kuvaavaa. Helsingin kokoomuslainen pormestari Jan Vapaavuori on paitsi ollut kaatamassa maakuntahallintoa ja sotea myös edistänyt voimakkaasti kaupunkipolitiikkaa Suomessa.

Samalla poliittiseen keskusteluun on noussut uudenlainen luonnonlaki isojen kaupunkien ylivertaisuudesta kaikkeen muuhun maahan nähden. Tämä on tapahtunut siitäkin huolimatta, että kokoomuksella on koko tukku maakuntien ja muiden kaupunkien kansanedustajia.

Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että kokoomusta johtaa turkulainen Petteri Orpo, jonka juuret ovat syvällä Satakunnan susiseudulla Köyliössä.

Myös vahvasti maakunnallinen keskusta voi katsoa peiliin. Onko nykyisen hallituksen aikana pystytty edistämään muuttoa takaisin maakuntiin huolimatta metsäteollisuuden vahvasta vedosta sekä yllättäen syntyneestä työvoimapulasta, joka vaivaa muun muassa Lappia, Kainuuta, Satakuntaa tai vaikkapa Ylä-Savoa?

Perussuomalaisten maakuntapolitiikka on iso arvoitus. Vasemmistopuolueista maakuntien arkea on vaalikamppailussa yllättäen pitänyt demareita enemmän esillä vasemmistoliitto.

Pääkaupunkiseudulla vahvasti valtaa pitäviä vihreitä voi haastaa paitsi hiilenmustasta energiapolitiikasta myös kaupunkirakentamisen päästöistä, joita maaseudun metsiin ja peltoihin joudutaan sitomaan.

Tässä lehdessä on käsitelty muun muassa Pasilan alueelle rakentuvan jättimäisen liikekolossi Triplan betonirakenteen aiheuttamaa huomattavan suurta hiilijalanjälkeä. Metropolistuminen ei välttämättä ole ekologista.

Maaseutu ja maakunnat voivat käydä puolustustaisteluun pystyssä päin. Näillä alueilla sidotaan hiiltä, työllistetään ja vietetään kohtuuhintaisissa asunnoissa hyvää elämää. On syytä muistaa, että kaupunkien vuokra-asunnot pohjautuvat huomattavan suurelta osin meidän kaikkien yhdessä maksaman asumistuen varaan.

Liikenneyhteyksien, alueellisten yliopistojen ja lukioverkon säilyttäminen ovat asioita, joista ehdokkaalta kannattaa kysyä. Samoin maa- ja metsätalouden sekä yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ovat näissäkin vaaleissa tärkeitä.

Nyt kannattaa vaikuttaa. Tilaisuus siihen sulkeutuu sunnuntaina neljäksi vuodeksi.

