Työssä oppimassa: MT:n kulissit työelämään tutustujan silmin

Hilla-Elina Hokkanen: Arki toimituksessa on ihan toista kuin tavallinen arkeni kotona.

Halusin tulla tutustumaan valokuvaajan työhön ja kurkistamaan lehden toimituksen arkeen. Olin kiinnostunut tulemaan juuri Maaseudun Tulevaisuuden toimitukseen, koska olen asunut koko pienen ikäni maalla pienessä Vieremän kylässä ja maaseutu on suunnilleen tuttua asiaa.

Arki toimituksessa on ihan toista kuin tavallinen arkeni kotona.

Toimituksessa jokaisella oli tärkeä tehtävä lehden tekemisen kannalta, ja he näyttivät ammattilaisilta. He hymyilivät ja tervehtivät, mikä antoi vaikutelman, että täällä on hyvä työ­ympäristö. Välillä kahvihuoneesta kuului kovaa naurua, toisinaan taas asiallista keskustelua lehteen liittyvistä asioista.

Huomasin, että omalla kouluelämällä ja toimituksen työllä on yksi yhtäläisyys: jokaisella on omat asiansa, jotka pitää hoitaa ajoissa kuntoon. Kun kaikki huolehtivat niistä, menee koko yhteisöllä hyvin. Eroavaisuuksien lista on huomattavasti pidempi.

Koulutyössä töitä tehdään itsensä vuoksi ja toimituksessa tietenkin lukijoille, mutta myös siksi, että omassa pöydässä olisi leipää. Koulussa palkka on se, että pääsee ansaitsemaan palkkaa. Molemmissa työskennellään kuitenkin ahkerasti, kuten kaikissa työpaikoissa.

Jokaiseen päivään mahtui kaikenlaista tekemistä ja näkemistä: studiokuvausta, kuvankäsittelyä ja paljon muuta mielenkiintoista. Eniten pidin kuitenkin itse valokuvien ottamisesta ja siinä avustamisesta. Pääsin näkemään suuren kameran lisäksi valokuvausstudion, missä oli pieni ja pimeä soppi kuvien ottamiselle.

Toimituksessa yllätti tekniikan paljous ja se, kuinka lehden ilmestyminen on kuitenkin teknologiasta kiinni. Oli jännää huomata, miten asioista, jotka kuuluvat minunkin arkeeni kotona, peltojen ja metsien keskellä, kirjoitetaan oikeasti lehteen ja ihmiset vielä lukevat niistä.

Tietenkin oli ihan hurjaa nähdä, missä se lehti, jonka ristikkoa tulee iltaisin ratkottua, tehdään ja kuka sitä tekee. Nyt tiedän monet kasvot, jotka ovat hienon lehden takana.

Kirjoittaja oli viikon mittaisella työelämään tutustumisjaksolla (tet) MT:n toimituksessa.