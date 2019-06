Lapset saavat tehdä ja osallistua, ja siitä kumpuava ilo voittaa siivoamisen harmin reilusti.

Jatkuva sisarusriita ja kiukuttelu raikasi vappuviikolla, kun yritin vapaapäivänä saada kiireellistä asiaa hoidettua. Yritin erottaa 2,5- ja 5-vuotiaat toisistaan omiin touhuihinsa, mutta sota syttyi hetkessä uudelleen. Etenkin isompi oli herännyt totaalisesti väärällä jalalla.

Sitten muistin, että kahvilamme työntekijä on alakerrassa aloittelemassa munkkien paistamista. Hipsin kysymään, josko 5-vuotias apulainen kelpaisi mukaan. Sehän sopi.

Pienempi rauhoittui omiin leikkeihinsä ja muutaman tunnin päästä alakerrasta palasi sokeroitujen herkkujen kanssa aivan erilainen lapsi.

Kasvot loistivat ylpeyttä. "Tein nämä kokonaan itse, eikö ole maailman hienoimmat munkit?" Olivathan ne, ja herkullisetkin.

"Jos tarvitset lisää, osaan jo tehdä, pyydä sitten vaan", itsevarma leipuri totesi vielä herkkuhetken päätteeksi. Kaikkien päivä oli leivonnan ansiosta pelastettu, ja noita munkkeja muistellaan vieläkin.

Munkkien teko ammattilaisen kanssa painui mieleen, mutta ei sentään ollut lapsen ensimmäinen kerta keittiössä.

Vaikka pinnani kiristyy monessa asiassa, siedän ihmeen hyvin matolle levinneitä jauhoja, keittiön tasolta valuvaa raakaa kananmunaa, erilaisia roiskeita ja muuta, mitä nyt pienten lasten kanssa tehtäviin keittiöpuuhiin liittyy. Lapset saavat tehdä ja osallistua, ja siitä kumpuava ilo voittaa siivoamisen harmin reilusti.

Välillä tuloksena on herkkuja. Joskus taas piirakkataikina, johon on selkäni takana lisätty pussillinen mustapippuria. Yleensä tulos on kuitenkin syömäkelpoinen. Joskus tosin käy niin, että lämpimäisten jälkeen useampikin lasten käsistä syntynyt pullan mötikkä kuivuu, eikä maistu kellekään. Pakastaa niitä ei yleensä raaskita, eihän niitä siellä voi ihailla.

Onneksi on pihalampaat. Niiden ansiosta lasten kokkailu ei juuri lisää ruokahävikkiäkään.

Kirjoittaja on MT:n Kaakkois-Suomen aluetoimittaja