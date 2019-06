Suvikalenterin 24 luukku

Ihana aik, ihana maa.

1. Pyäräretki suvikalenterin luukui avama alka asiamukasel vaatetuksel. Köyliöläise villahousu, huavutetu lapase ja keviä pipo - o Suamessaki joku ero suvel ja talvel!

2. Ilma eväit ei tul oikkialaist reisumiält. Tunken kumppanki tasku omena. Yks ittel, yks metäl.

3. Trapuil kattele orvokki ystävällise naamas kans ja muistutta, et hänet täyty nyppi. Mää toimitan kosmetolokin virkka ja knipsasen kukkasentröntit pois.

4. Luhtiaita ove ette (siäl mun pyäräni asu) on kasvanu koiranputk. Tarttisko ussemin pyäräillä? Saa see siin olla, täyty avat ove vaa vähä varovammi. Harmaja vanh ovi ja valkohuntune, norjavartinen kruunupää – tämä on ko kunikaalliste hääkuva. Menen takas sisäl hakema kamera.

5. Naapurin pualt kuulu ruaholeikkamise ään. On sitä ääni meijänki pihas. Ko o iha hilja ja höristä, kuulu ko ruaho kasva.

6. Sireni violetinhemppiä kukostus o jo lakastunu, tehtäväs tehny ja varissu maaha. Vast viime vuan oppisin, ettei meijä veljeskansa Virol ol neliapila niin tärkkiä, he hakeva sirenist viisterälehtissi kukkassi. Ne vast onne tuatta.

7. Muutama polkasu vaa, pihast pois, ja jo mää näen suvikalenterin seurava ihme. Kynnöspellol kuikuile yks suur valkone lintu ja yks suur mustanruskia. Toine o joutsen – mikä helvata toi toine o? Äkki kaik bongarit tän! Ei. Se ruskiaki o joutsen. Möyriny mullas ittes yltpäält kuraseks. En ol tämmöstäkä enne nähny. Eläinte ADHD.

8. Kylän liäppeil ajan rapatun talon ohitte ja muistan ­yhtäkki: heil ol kaks päivä sit synttärit. Ja meil ol tullu kutsu! Unhottunu! Voi! Voileipäkakku saa nii harvo!

9. Tiä on kaunis ja harvinaine: hiakkatiä. Punast santta, satte jälkken tamppantunu hyväks aja.

10. Jossan kohras o nimismiähenkiharat sentä röykyttä. Onk sisäpiiritiatto, olik mainitul nimismiähel luannonkiharat vai kuumensik häne frouvas puuhellan pääl ­aamusin kähertime?

11. Leinikki kukki. Niinko sata virkust ilmapallomyyjä seisois rivis, keltaset pallot sinist taivast kohre.

12. Jarrutus! Kamera taskust! Vaalianpunane vessan plyyssimatto tiän piäles! Eiko kissankäpäli satamääri! Kasvaka ja siämentäkä mink kerkkette, viäl ei ol piannarniittokone teit huamannu.

13. Pölkkyruaho! Ruma nimi, eikä kasvika mikkä missi ol, mut hänel on tärkiä viästi: tönöttä merkkinä siit, et jonki sorti asutust o ollu täsä tuhanssi vuassi. Muinaistulokas on tullu ihmise fölis tähä rautkaurel jo.

14. Kissankäpäli! Sama kasvusto ko äskenki. Piti vaa mennä hakema takas sihe viäre puronnu lapane.

15. Pikkune, suajelttu aarnimetän pläntti vilkutta mul. Pellolairal jätän pyärän ja hyppän ojan ylitte. Vilpone varjosa siimes otta munt helmoihis. Muistelen, et koululaisilt joskus kysytti, mitä siimes tarkotta. Moni ol arvellu, et se o joku kodinkone.

16. Palokärje ään jossan kaukan. Sil o läpitunkeva suruhuuto, niinko äit olis hukannu mukulas viaran kaupunki ruuhka.

17. Laulurastas ja tiaine lirputtava hualissas – ihan turha. Mää ole ohikulkumatkal, kalenterluukui kattomas, ei tart mul kaffet keittä.

18. Puit on kaatunu ristirasti, osal on pääl lämmin sammalfiltti jo, osa kenotta konkelos. Joku tykkä, et tämmöses metäs o vaarallist kulkke. Mut iha hiano tapa se olis kualla, puun al: Mätkis ja morjens.

19. Syän ompu. Toisest purottelen piäni paloi sin tän, muurahaistenki polul. He kiärtävä mun omenankappalani kaukka. Kai heil on tarkka jako toimenkuvis: jos on käsketty raahata rakennustarvikkei, ei ruveta ruakavarastohommi huseerama.

20. Lähren kotti. Tiätäis vaa misä se o. Ilmasuunnat o vaihtan paikka. Kiitti vaa, metänpeitto!

21. Olen kiärtäny ko hullu ympyrä, ko kuavi armahta munt. Truuut-turlui-turlui-turlui-turlui, se huuta, ja mää saan vinki siit, misä suunnas on pellosyrjä, mihe mää pyäräni jätin. Ei kai mailmameno sentä nii sekoks ol menny, et pellon kuninkas kuavi tulis metän keskel laulama?

22. Satulas taas. Sähkölankoil istu sepelkyyhkypari. Näyttävä nii rakastuneilt, et mää en kyl kehtais, ihmiste ilmoil ainaka.

23. Autoi tule vasta harvakselttas. Moikkan kaikil. Kettä en tunne, mut varuiks. Ettei tul puhei, et ylppiäks on tullu seki muija, polkke vaa nokka koillises.

24. Kotopihas! Villahousut ol liikka, toine lapasist jäi vissi muurahaisil. Mut suvikalenterin 24 luukku tul avatuks. Ihana aik, ihana maa. Voin lähte liikkel huamen taas ja avata 24 uut luukku.

Kirjoittaja on runoilija Rauman Lapista