Hellan kulmalla: Itse tehden parasta ruokaa keliaakikolle

Meidän talouteemme gluteeni on tervetullutta, jos sen kanssa osaa olla varovainen.

Vaatii vielä muistamista, että keittiössämme joutuu olemaan varovainen vehnän, ohran ja rukiin kanssa, sillä taloudessamme sairastetaan keliakiaa. Gluteenittomat ruuat ovat siis välttämättömät.

Kauppojen hyllyiltä löytyy etsimisen helpottamiseksi usein gluteenittomaan ruokavalioon tarkoitettuja osastoja, mutta nämä jättävät silti kylmäksi. Valikoima on yleensä sama ja hinnat ovat korkealla. Lisäksi paistopisteiden valikoima on hyvin vähäinen. Muun muassa Lidlin paistopisteestä löytyviä gluteenittomia tuotteita on vain muutama kappale.

Itselleni teen aina oman ruoka-annoksen, joka sisältää gluteenia, sillä keliakiaa minulla ei ole. Olen kuitenkin maistanut gluteenittomia tuotteita ja kokemuksestani voin kertoa, että maku on yleensä tyytymätön. Onneksi itse voi aina kehitellä kaupan antimista kaikenlaista luovaa omassa keittiössään mausteiden kera.

Hankin jokin aika sitten talouteemme Pauliina Tervon Herkän vatsan kokkikoulu -kirjat kasvisherkuista ja gluteenittomista leivonnaisista. Kirjoissa on mielenkiintoisia reseptejä näyttävän näköisien ruokien tekoon. Varsinkin jälkimmäinen kiinnostaa, sillä olen suuri leipomisen ystävä. Sain jo pyyntöjä, että lainaisin näitä kirjoja muillekin.

Pieni keittiömme ei kuitenkaan ole paras mahdollinen paikka valmistaa mitään suurta, mutta tavallinen kotiruoka kelpaa oikein hyvin. Esimerkiksi liha, riisi, pasta ja keitot kuuluvat ruokalistaan. Itse kun syön gluteenia sisältäviä ruokia, siivoan pöydät ja veitset aina valmistamisen jälkeen.

Gluteenia sisältävät viljat ovat siis tervetulleita, jos vain muistaa käsitellä niitä huolellisesti. Lemmikkimme eivät ole kuitenkaan tervetulleita keittiöömme. Menetimme jo yhden puulastan kissan pudottaessa sen lattialle koiran pureskeltavaksi.