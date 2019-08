Kokoomus etsii itseään

Tällä hetkellä kokoomuksessa odotetaan perussuomalaisten kannatuskuplan puhkeamista. Kovin dynaamiselta suunnitelma ei vaikuta, mutta kokoomuksen johtoa helpottanee se, ettei kummempaan analyysiin ole ylletty myöskään keskustassa tai demareissa.

Kokoomuksen kannatus on kuluneen vuoden aikana ollut tanakassa laskussa. Kun puolue vielä alkuvuonna kamppaili ykköstilasta 20 prosentin lukemilla, viimeisimmässä kannatusmittauksessa oppositioon ajautunut porvaripuolue ylsi enää 16,7 prosenttiin (HS 30.7.).

Tästä huolimatta puheenjohtaja Petteri Orpo on saanut viettää kesäänsä rauhassa. Kokoomusväki on toki ymmällään, mutta kun kukaan ei tiedä, mitä tehdä, asiaan on päätetty palata syksymmällä. On myös todennäköistä, että hämmennys jatkuu syyskuun puoluevaltuuston jälkeenkin.

Vaalitappiosta ja yllättävästä oppositioasemasta huolimatta Orpo nauttii oman puolue-eliittinsä vahvaa tukea. Eduskuntaryhmässä irtiottoja ei ole ollut ja puolueen piiripomotkin tukevat puheenjohtajaansa. Yksikään Maaseudun Tulevaisuuden heinäkuussa tavoittamista piirijohtajista ei toivonut Orpon vetäytymistä (MT 12.7.).

Tulos oli niin selvä, että keskustelu kokoomuksen puheenjohtajan asemasta itse asiassa hiljeni, ainakin toviksi. Varsinkin maakunnissa asuvien kokoomuslaisten näkökulmasta Orpo on ollut tasapuolinen puoluejohtaja, joka on onnistunut pitämään oman puolueensa rivit suorassa huolimatta Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) hyökkäyksistä ja kansanedustaja Hjallis Harkimon puolue-erosta.

On kuitenkin päivänselvää, että runsaan 16 prosentin kannatus ei riitä oppositioasemassa olevalle perinteiselle puolueelle. Kuplintaa onkin jo. Todennäköisin haastaja on espoolainen markkinaliberaali Elina Lepomäki, mutta hänkin seurannee kannatuslukemien kehittymistä ensi vuoden alkuun ennen ilmoitustaan lähteä ensi kesän puheenjohtajakisaan.

Puolueen nousevat tähdet espoolainen Kai Mykkänen ja mäntyharjulainen Antti Häkkänen odottavat rauhassa tilaisuuttaan. Häkkänen on todennäköisempi haastaja kuin Orpolle äärilojaali Mykkänen. Silti vuodenvaihteen kannatuslukemien on oltava vielä nykyistäkin alemmat ennen kuin Orpo varteenotettavia haastajia saa.

Eduskuntavaalien jälkeen kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen ilmoitti jättävänsä tehtävänsä. Kovin kauas kokoomuksen ytimestä Pesonen ei kuitenkaan lähtenyt. Puolueelle tärkeän Uudenmaan piirin toiminnanjohtajana kenttämiehenä tunnettu Pesonen saattaa nousta vielä seuraavissa vaalitaisteluissa tärkeään rooliin.

Myös Pesosen seuraajaksi etsitään kenttää koluavaa työmyyrää. Seurustelu median kanssa jätetään puoluejohdolle ja kansanedustajille.

Jotain puolueessa on kuitenkin tehtävä. Perussuomalaiset on karannut kauas kärkeen 20,7 prosentin kannatuksella, demarit ovat rinnalla ja vihreät hengittävät jo niskaan 14 prosentin kannatuksella. Silti keskustan taaperrus 12 prosentin lukemissa helpottaa kokoomuksen tuskaa. Niin paljon isommalla liekillä aiemman hallituskumppanin sauna roihuaa omaan verrattuna.

Kiintoisaa on myös, millä kärjellä kokoomus käy pääkaupunkiseudun kilpakumppaninsa vihreiden kimppuun. Kokoomuksen itsetutkiskelu jatkuu tälläkin rintamalla.