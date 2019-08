Jouni Kemppainen OK vai OP?

Simonkadulla

Tänä viikonloppuna Suomessa tapahtuu paljon. Lahden ravit, Jyväskylän MM-ralli ja Kalevan kisat Lappeenrannassa keräävät yhteen kymmeniä tuhansia ihmisiä. Samalla esille nousee kiinnostavaa supsuttelua politiikasta, taloudesta ja muusta yhteiskunnan tilasta.

Yleisurheilun perinteisissä Kalevan kisoissa naisaiturien, miesten keihäänheiton ja estejuoksija Topi Raitasen vauhdin lisäksi pohditaan varmasti myös suomalaisen urheilun nykytilaa. Vaikka huippu-urheilun pahin aallonpohja saattaa olla ohi, ensi kesän Tokion olympialaisten mitalitoivojen parijono on edelleen huolestuttavan lyhyt.

Rion kisojen mahalaskun jälkeen olympiakomiteaa on luotsannut Osuuspankkiryhmän ykköspomo Timo Ritakallio. Hänen johdollaan huippu-urheiluyksikön toimintaa on rukattu ja johtoa vaihdettu. Menestymättömyyden taakkaa kantanut mäkihyppytaustainen Mika Kojonkoski vaihdettiin yleisurheiluguru Mika Lehtimäkeen.

Jääkiekon supervuoden lisäksi valonpilkahduksia on ollut nähtävissä, mutta samalla eteen on tullut väkeviä pettymyksiä. Muun muassa kevään hiihdon MM-kisat menivät ennakko-odotuksiin nähden täysin penkin alle. Nyt yleisurheilun uusi pirteä ilme nostattaa taas odotuksia, mutta taso ensi vuoden kesäolympialaisissa on tässä isossa lajissa kivikova.

Olympiapaikkoja ja menestyjiä muissa yksilölajeissa on kasassa vasta kourallinen. Pettymys oli muun muassa purjehtija Tuula Tenkasen hiipuminen kahdeksanneksi äskettäisissä MM-kisoissa viimeisen päivän epäonnistumisen takia.

Ritakallio ja koko Suomen urheilua rakastava kansa toivoo ensi kesän olympialaisista menestystä. Samalla vastuuta kaipaavien urheilujohtajien kannattaa jo etsiä lähtötelineitä tulevaan puheenjohtajakisaan.

Ritakallio on muun muassa suunnistuspoluilla ja tenniskentillä tunnettu kivikova kilpailija, mutta päättyvä olympiadi saattaa tällä kertaa riittää hänelle. Moni osuuspankkiryhmän kannattavuudesta huolehtiva luottamushenkilö on samaa mieltä. OK:n sijasta toimitusjohtajalle tarjotaan keskittymistä pelkkään OP-ryhmään.

Kirjoittaja on MT:n päätoimittaja.

