Aivoja elvyttävä elämys

Mahtava uutinen onkin, että taidetta ei tarvitse ymmärtää. Joko pitää tai ei pidä. Se riittää.

Se voi olla lempeästi herättelevää, raivolla päähän hakkaavaa tai kohteliaasti muistuttavaa. Se voi myös olla julistavaa, realistisen esittävää tai ihan vaan kaunista. Se on taidetta.

Moni väittää, ettei ymmärrä taiteesta mitään ja siksi se ei kiinnosta. Mahtava uutinen onkin, että ei tarvitse ymmärtää. Joko pitää tai ei pidä. Se riittää.

Näyttelyiden ynnä esitysten esittelyteksteissä ja arvioissa puhutaan usein käsittämättömin sanakoukeroin, jotka aukeavat vain asiaan perehtyneelle. Tämä etäännyttää monet taiteen mahdollisista kuluttajista koko asiasta.

Miksi mennä näyttelyyn, jossa kokee olevansa väärässä paikassa? Tuntee huonommuutta, kun ei vain löydä veistoksesta tai maalauksesta sitä samaa, mitä esite kertoo.

Ei hätää. Et ole väärässä paikassa. Sinun ei tarvitse muuta kuin katsoa tai kuunnella ja muodostaa oma mielipiteesi. Muu ei ole tärkeää.

Olen oman hevostaiteeni kanssa kiertänyt kesän tapahtumissa ja huomannut ilokseni sen, että ihmiset uskaltavat suoraan sanoa, mistä tykkäävät.

"Tässä on ihanat värit, mutta hevosen ilme on kovin vihainen. Hermostuttaa." "Tulee monia mielleyhtymiä: on kaipuuta, rakkautta, läheisyyttä." Tai ihan vaan, että taulusta tulee mieleen se oma hevonen. Ilman mitään sen syvempiä merkityksiä.

Taiteen hienous on sen monipuolisuudessa. Kesäteatterissa istunut on kokenut taide-elämyksen. Samoin se, joka kahvia juodessaan tuijottaa joka aamu vastapäisellä seinällä olevaa taulua. Puhumattakaan hänestä, joka hoilaa yleisössä festareilla Kaija Koon tahdissa.

Taide ei ole vain korkeakulttuuria. Se on jokaisen kulttuuria, tavalla tai toisella.

Taiteella on tutkitusti vaikutuksia myös kuntoutumiseen ja mielenterveyteen. Uusissa sairaaloissa investoidaan taiteeseen, koska kliinisen ympäristön elävöittämisen on huomattu kohentavan hoitotuloksia.

Taidetta käytetään tuloksekkaasti eri-ikäisten terapiavälineenä. Moni ahdistunut saa apua purkamalla tunteensa paperille joko kirjoittaen tai maalaten. Tuskansa voi myös laulaa ulos ja moukaroida saveen. Taide kanavoi tunteita konkreettiseen tekemiseen, antaa itseluottamusta ja tarjoaa mahdollisuuden vahvistaviin kokemuksiin.

Myös vanhusten kohdalla taiteen tekemisen ja kokemisen on havaittu parantavan kognitiivisia taitoja eli esimerkiksi muistia, oppimista, ajattelua ja ongelmanratkaisua. Musiikki ja muistojen sävelet saavat puhumattomankin laulamaan tai ainakin reagoimaan. Taiteen vaikutus aivoihin on vahva.

Monilla on kodissaan vuosia mukana kulkenut, ehkä peritty taideteos. Milloin viimeksi katsoit sitä kunnolla? Havaitsit sävyt, tunnelman ja tunsit sen herättämät tunteet? Mikä mielleyhtymä kuvasta tulee? Millaisia muistoja? Kokeile, voit yllättäen nähdä uutta.

Kotiinsa voi hankkia vaihtuvia teoksia edullisesti taidelainaamojen kautta nimekkäiltäkin taiteilijoilta. Saa kokea uuden elämyksen ja kohdata uusia tunteita ilman pitkäaikaista sitoutumista. Toki teokseen voi rakastua niin, että haluaakin lunastaa sen omakseen. Niinkin on käynyt.

Maailma on täynnä taidetta: kuvallista, sanallista, musiikkia, tanssia, teatteria.

Altistu taiteelle. Se elvyttää aivoja.