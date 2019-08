Pumppu lujilla: Kenelle Serena Williamsin rinnat kuuluvat?

Ovatko Serena Williamsin rinnat liian suuret tenniksen pelaajalla? Tämä oli yksi puheenaiheista, joka virisi Britanniassa seuratessamme Wimbledonin perinteistä tennisturnausta.

Naisurheilijoiden vartaloon kiinnitetään katse, joka on usein hämmentävän epäkohtelias. Välillä tuntuu, että naisia on lupa paloitella osiksi ja pisteyttää, ja että jokaisen naisen ensisijainen velvollisuus on näyttää miellyttävältä.

Williams on mainittu kaikkien aikojen parhaaksi nais­urheilijaksi. Silti YouGov-nettialustan tekemän kyselyn mukaan joka kahdeksas brittimies kuvitteli pystyvänsä voittamaan häneltä tennispelissä pisteen.

Tuloksen johdosta verkossa julkaistiin video, jossa Williams pelaa yhtä aikaa viittä keskivertomiestä vastaan. He eivät pysty pisteeseen edes yhteisvoimin.

Williams on myös ainoa nainen, joka nousee maailman sadan eniten ansaitsevan urheilijan listalle. Hän yltää sijalle 63.

Kesä on kokonaisuudessaan ollut hienoa aikaa naisurheilulle. Naisten jalkapallon MM-kisat olivat ensimmäistä kertaa urheilujuhla, josta puhuttiin turuilla ja toreilla.

Yhdysvaltojen voitto osoittaa, että jos joukkueeseen ollaan valmiita panostamaan, myös tuloksia syntyy. Maajoukkue on saanut huomattavaa taloudellista tukea kansalliselta liitoltaan jo pitkään. Rima muille maille, myös Suomelle, on asetettu.

Sitä mukaa kun naisurheilijoita arvostetaan yhä enemmän nimenomaan urheilijoina, on aika tarkastella kriittisesti myös vallitsevia kauneusihanteita. Erityisesti sitä, miltä hyväkuntoinen ja terve nainen mielestämme näyttää.

Esimerkiksi suuri osa vaatekauppojen naismallinukeista on niin alipainoisia, että niiden kuukautiskierto olisi häiriintynyt (The Guardian 12.5.2017). Sen sijaan miesmallinukeista harva on alipainoinen.

Matala rasvaprosentti ei ole suurimmalle osalle naisista luonnollista, vaan vaikuttaa hyvin haitallisesti hormonitoimintaan.

Kuukautisten puuttuminen kertoo alhaisesta estrogeeni­tasosta. Sen puute on riski. Luun tiheys alenee selvästi ja riski sydän- ja verenkiertoelimistön häiriöille lisääntyy (HS 12.3.2019).

Silti nimenomaan monet tyttöjen lajit, kuten taitoluistelu ja voimistelu, tunnetaan jopa syömishäiriöille altistavista ulkonäkövaatimuksista.

Vahva nainen ei näytä samalta kuin vahva mies. Serena Williams on paitsi joka tavalla upea, myös terve roolimalli nuorille urheilijanaluille.

Ovatko Wimbledonin miesten sarjan voittaneen Novak Djokovicin hauikset kuitenkin liian vaatimattomat? Eivät varmaan, sillä hän voitti.

Eikä häneltä odoteta muuta kuin menestystä.

Pumppu lujilla -palstalla tarkastellaan urheiluelämää joka toinen viikko. Kirjoittaja on MT:n toimittaja ja verkkotuottaja.