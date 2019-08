Elli-Noora Kamppuri Hellan kulmalla: Muiden silmissä ruokavaliosi on julistus

Lakataan luokittelemasta ihmisiä heidän lautas­mallinsa perusteella, kirjoittaa MT:n kesätoimittaja Elli-Noora Kamppuri.

Miksi ruuasta on tullut nykyään ongelma?

Jos sanoo olevansa vegaani, leimautuu käytännön asioista mitään tietämättömäksi, idealistiseksi kaupunkilaishipiksi. Jos kertoo syövänsä lihaa, pidetään ympäristöstä piittaamattomana konservatiivina.

Ihmiset kyselevät minulta välillä, miksi olen kasvissyöjä.

Vastausta odotellessaan he mielessään jo valmis­televat väittelyä eläinten oikeuksista. Kun he kuulevat, että en pidä lihan mausta, he hämmentyvät kuin puulla päähän lyötyinä. ”Aa, okei.”

Miksi ruokavalion oletetaan olevan julistus ihmisen ajattelumaailmasta? Onhan ennenkin ollut ihmisiä, jotka jättävät jotain syömättä allergioiden tai maun takia.

Jotkut ovat esimerkiksi allergisia kalalle, kananmunalle tai maidolle. Ei heitä haasteta väittelyyn siitä, miksi kyseisiä ruoka-aineita pitäisi syödä.

Jos et pidä porkkanoista etkä syö niitä, ei yleensä kyseenalaisteta ja väitetä, että olet tyhmä, kun luulet porkkanan kärsivän tullessaan syödyksi.

Nykyajan ruokakategoriointi johtuu pitkälti vauraustasosta. Ei parisataa vuotta sitten ollut varaa valittaa kipua kokevista kaloista, vaan ne syötiin nälän tullessa. Miksi nykyään kaikki pitää edes kategorisoida?

Itse jätän naudat, possut ja broilerit syömättä ja suosin ilmastosyistä vegaanista ruokaa. Jos kuitenkin saan hyvänmakuista riistalihaa tai kalaa, syön niitä ihan mielelläni.

Lakataan luokittelemasta ihmisiä heidän lautas­mallinsa perusteella.