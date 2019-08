Simonkadulla: Räiskyvä kisa alkoi

Rinteen poreamme saavuttaa kiehumispisteen viimeistään syyskuun budjettiriihessä.

Keskustan puheenjohtajakisa lähti viikko sitten räiskyen käyntiin, kun kaksi säyseää ehdokasta toisti yleispäteviä latteuksia laimealle yleisölle. Sama kiihkeä taistelu toistuu 20 paikkakunnalla, kun Katri Kulmuni ja Antti Kaikkonen puolustavat yksissä tuumin Antti Rinteen hallituksen ohjelmaa. On ehdokkaiden välillä erojakin. Kulmuni puolustaisi hallituksen hyviä tekoja kenttäväelle netin välityksellä. Kaikkonen jakaisi samaa kansanrintaman ilosanomaa tyhjillä toriteltoilla.

Samaan aikaan kun keskusta valitsee itselleen väritöntä ja yhteistyökykyistä puheenjohtajaa, johtaa ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hannu Hoskonen (kesk.) salamasotaa hallituskumppaneitaan vastaan. Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto kuittasi riitelyn ”kesän kuplintana.” Kuplinta viittaa mukavaan lököttelyyn hallituksen yhteisessä porealtaassa. Simonkadulla arvioidaan, että Rinteen poreamme saavuttaa kiehumispisteen viimeistään syyskuun budjettiriihessä.

Syksyn aikana omaa tulevaisuuttaan pohtii myös Petteri Orpo. Hän on toistaiseksi ainoa ehdokas kokoomuksen puheenjohtajaksi ensi kesän puolue­kokouksessa. Kevään mittaan ehdokkaita tulee lisää. Jussi Halla-ahon varjossa rämpivä kokoomus tarvitsee puolueen johtoon uutta verta.

Nimetkin ovat olleet tiedossa pitkään. Elina Lepomäki ja Antti Häkkänen ovat jo äänestäjien silmissä Orpon edellä. Oppositioon pudonneen valtapuolueen on vain vaikea löytää Orpolle sopivaa virkaa. Euroopan investointipankki olisi sopiva, mutta Rinteeltä on turha odottaa kokoomuslaisen ehdokkaan nimitystä. Toista Luxemburgin huippuvirkaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa taas miehittää Hannu Takkula (kesk.) vielä vuosia. No, pormestarin paikkoja on kohta jaossa. Muun muassa Orpon kotikaupungissa Turussa.

Britanniassa poliittinen sekaannus saavuttaa syksyllä uudet mittasuhteet, kun pääministeri Boris Johnson ajaa maata ulos EU:sta kertarysäyksellä. Samalla hänen oma puolueensa suunnittelee hallituksen kaatamista. Pääministeri aikoo kuitenkin tarrata virkaansa, ettei brexitiä saataisi lykättyä. Kuskin penkille joutuu tahtomattaan hänen majesteettinsa Elisabet II. Kuningatar joko katsoo Johnsonin vitkuttelua tai lähettää hänet kotiin.