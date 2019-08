Simonkadun pääekonomisti: ”Missä on voima, siellä on vastusta”

Yhden totuuden liikkeille syntyy aina vastaliike: "Ennen oli hyvä omata läheiset suhteet entiseen Neuvostoliittoon, nyt halutaan etäännyttää Venäjä."

Aina kun mennään riittävän kauan yhteen suuntaan, yhden totuuden liikkeille syntyy ennemmin tai myöhemmin vastaliike.

Tätä todisti jo ranskalainen filosofi Michel Foucault (1926–1984). Laaja-alainen Foucault tutki valtasuhteita.

”Missä on voima, siellä on vastusta.”

Vastusta, vastavoimaa. Foucaultin sitaatti ja filosofinen todistelu sopivat myös tähän päivään.



Politiikassa vastaliikkeet toistuvat säännöllisesti. Geopolitiikka: Ennen oli hyvä omata läheiset suhteet entiseen Neuvostoliittoon, nyt halutaan etäännyttää Venäjä. Perustellusti.

Ensin meillä haluttiin EU:n kaikkiin ytimiin, nyt osa poliittisista liikkeistä haluaisi sieltä pois. Britit ovat tässä ehdottomimpina, mutta brexitin vastaliike on noussut briteissäkin.



Miksi vuokrata, kun voi omistaa. Vuokra-automarkkinoilla aloittanut leasingfirma Beely sai auto- ostoksilla käyneiden ”tyhmien” isien syyllistämisestä vihat päälleen – tosin myös huomioarvoa.

Vastaliikettä ei ole näkynyt, vielä. Kotimaan uusien autojen autokauppa on pudonnut alkuvuonna kymmenen prosenttia viime vuoden vastaavasta, ja syyt ovat moninaiset.

Hitiksi muodostuneen sähköpotkulaudankin voi ostaa omaksi, mutta sitä ei silloin voisi yhtä huolettomasti hylätä jalkakäytäville muiden kompasteltavaksi.



Entäs ilmasto? Miksi lentää kauas Kanarialle, kun voi matkailla lähisaarelle Oolantiin? Myös Ahvenan­maalla paistaa aurinko, ja kumpikin sijaitsee vähän etäällä emämaastaan.

Miksi kaivata etelän lämpöön marraskuussa, kun voi nauttia vuodenaikojen vaihtelusta?

Miksi syödä kasviksia, kun voi syödä makkaraa ja leikkeleitä? Ja rallatellen rapuja!

Miksi kuunnella äänikirjoja, kun voi lukeakin?

Miksi lämmittää sähköllä, kun voi polttaa puuta?

Entäs urheilu? Miksi juosta, kun voi lähteä liikkeelle ajoissa? Onko vatsaliikekin vastaliike?

”Ihmiset tietävät, mitä tekevät. Usein he myös tietävät miksi tekevät. Mutta he eivät tiedä, mitä vaikutusta sillä on, mitä he tekevät.”



”En ole mikään profeetta. Tehtäväni on luoda ikkunoita sinne, missä kerran oli seinä.” – Michel Foucault.



Miksi kuunnella populisteja, kun voi lukea kuuluisan filosofin sitaatteja?

Palstalla tarkastellaan talouden käänteitä joka toinen viikko. Kirjoittaja on MT:n taloustoimittaja ja koulutukseltaan ekonomisti.