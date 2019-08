Kansantalous kuntoon ja metsäpalot kuriin

Jouko Kyytsonen: "Ilmastoahdistusta kannattaa torjua siellä, missä ongelma on pahimmillaan."

Maaseudun Tulevaisuus uutisoi äskettäin, että Venäjän metsäpalot päästävät ilmaan lähes kolminkertaiset päästöt koko Suomen hiilidioksidipäästöihin verrattuna. Lisäksi Siperian paloista kulkeutuu ilmakehään valtavat määrät savua ja pienhiukkasia.

Talvella Pohjois-Venäjän hiilivoimalat tuottavat hirmuisen määrän mustaa nokea, joka laskeutuu hangelle ja jäätiköille ja sulattaa ne. Mustaa lunta sataa myös lähellä Suomen rajaa Murmanskin tuprutusten vuoksi.

Kanadassa pelkästään Albertan osavaltiossa paloi liki miljoona hehtaaria metsää alkuvuodesta.

Brasiliassa on syttynyt metsäpaloja ennätysmäärä tänä vuonna ja sademetsää kasketaan rajua vauhtia. Ympäristöjärjestöt syyttävät paloista raivausta, mutta Brasilian presidentti ympäristöväkeä, jotka sytyttäisivät paloja tahallaan.

Suomessa tietty piiri ääriympäristöväkeä on valmis alentamaan kansantalouden kasvua ilmaston vuoksi esimerkiksi hakkuita vähentämällä.

Vaikka pitkällä tähtäyksellä hakatut ja hoidetut metsät lisäävät metsät kasvua ja hiilen sidontaa, se ei tälle väelle riitä. Hakkuita pitää vähentää ja hiilinielut kasvuun ja heti! Näitä vaatimuksia esitetään Suomessa hallitusta myöten.

Sitä, että metsät hakkaamattomuuttaan ränsistyessään alkavat kärsiä hyönteistuhoista ja muuttuvat hiilidioksidin sitojista tuottajaksi, ei puhuta. Niin on kuitenkin käynyt jo Kanadassa ja parhaillaan Saksan metsiä kuolee vauhdilla hyönteistuhoihin.

Sekin on tutkittu, että jos Suomi jättää metsät hakkaamatta ja metsätuotteet tekemättä, ne valmistetaan muualla maailmassa. Lähinnä Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Venäjällä. Ja se on varma, että ympäristölle tuotanto siellä on tuhoisampaa kuin Suomessa.

Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas pitää Suomen ilmastokeskustelua ainutlaatuisena maailmassa. "Meillä puhutaan metsistä ja nieluista, kun ongelman ydin on fossiilisten polttoaineiden käyttö. Metsäpolitiikan tärkein tehtävä pysäyttää sademetsien tuhoaminen."

Entäpä jos valitaan vaihtoehto, että metsätalous ja teollisuus saa tuottaa Suomen kansantaloudelle hyötyjä täydellä teholla. Se ei kovin paljon metsiin vaikuta, ne kasvavat siltikin vielä kymmeniä miljoonia kuutioita vuodessa enemmän kuin käytetään. Hyöty käytetään ympäristön hyväksi siellä, missä se on tehokkainta.

Jos todella on maailmasta huolissaan, ilmastoahdistusta kannattaa torjua siellä, missä ongelma on pahimmillaan. Suomessahan se ei ole sitä, mutta jo naapurissa Venäjällä alkaa olla.

Sammutetaan täällä hyväksi koetulla systeemillä Venäjän metsäpalot, pannaan hiilivoimaloiden piippuihin puhdistimet ja rakennetaan puhdistuslaitokset pahimpien kaupunkien jätevesille.

Metsäpaloja varten pitää hankkia muutama tähystyslentokone ja kun savujuova näkyy, lennätetään kiireesti metsä- ja kaivinkoneita paikalle palokäytäviä tekemään ja helikoptereita vettä levittämään.