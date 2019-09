Viikatemies väistää takavasemmalle

Hanna Lensu: Kerran ojaan päädyttyään kuski muistaa ehkä, miksi hölmöntölväys sattui.

Tuliko kesän aikana nautittua väkijuomia ja kerrytettyä grilliruualla kiloja vyötärölle? Oletko vieläpä mies? Voit huokaista toistaiseksi helpotuksesta, sillä täpärästi tai ei: selvisit vaarallisten elämäntapojen kesäkaudesta hengissä.

Tilastojen mukaan suomalaisten ennenaikainen kuolleisuus tavanomaisiin kansantauteihin on vähentynyt. Kansainväliset terveysjärjestöt määrittelevät kuoleman ennenaikaiseksi, jos se tapahtuu ennen 70. ikävuotta.

Kuolema korjaa ennenaikaisesti useammin miehen kuin naisen. Kuitenkin suomalaiset porskuttavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan pidemmälle kuin aikaisemmin, koska aiempaa harvempi tupakoi, kärsii korkeasta verenpaineesta tai potee veren korkeaa kolesterolia.

Mutta se viina, se viina. Mustahuppuinen viikatemies väijyy aina vain pullon varjossa – varsinkin miehiä. Vaikka tulilientä ei kuluisi siihen tahtiin, että maksa piiputtaisi, päihteet ovat hyvin usein osasyinä kuolemiin. Tilastoissa tämä on korrektisti ilmaistu "päihtyneinä tapaturmaisesti ja väkivaltaisesti kuolleet".

Otetaanpa vaikka rakastamamme saunaillat. Siellä uidaan, saunotaan ja pidetään tulia takassa ja saunassa. Ja tilasto kertoo näin: toissa vuonna hukkuneista ja tapaturmaisesti tulipalossa menehtyneistä yli puolet oli humalassa. Saunaan kuolleista ja ulkona kuoliaaksi paleltuneista lähes puolet oli päihtyneitä.

Juhannustyyppisten pirskeiden viettäjien ohella on toinenkin porukka, jolle kesäkuukaudet, viikonloput ja yöt ovat erityisen kohtalokkaita. Kesäviikonloppujen yöt ovat nuorille sattuvien liikenneonnettomuuksien sesonkiaikaa.

Synkkiä tilastoja plarattuani sekä teinien kertomusten ja valokuvien perusteella olen tullut siihen tulokseen, että moottoriajoneuvolla liikkuvan 15–18-vuotiaan nuoren miehen hengissä tai ehjänä pysyminen on aikamoista tuuripeliä.

Kulkuneuvoja lainataan kavereille, oli näillä ajokorttia tai ei. Vauhtia on usein huomattavasti enemmän kuin ajotaitoja. Puskasta ja ojasta lykätään milloin mopoja, milloin autoja.

On tilastoissa tosin jotain lohdullistakin. Henkilövahingoissa on valtavat piikit 15-vuotiaiden mopoilijoiden ja 18-vuotiaiden autoilijoiden kohdilla. Näistä päätellen kuljettajien taidot karttuvat joka päivä, viikko ja kuukausi. Kerran ojaan päädyttyään kuski muistaa ehkä, miksi hölmöntölväys sattui. Kun mopoilija on 16 ja autoilija 19, riskit ovat jo pienemmät.

Kesällä jopa helle vie väkeä ennenaikaiseen hautaan. Vuoden takaisen superhelteen on laskettu aiheuttaneen 380 kuolemantapausta.

Puhumattakaan ruuasta. Vaikka verenpaineesta ja korkeasta kolesterolista on aiempaa vähemmän riesaa, terveystutkijoita huolestuttaa suomalaisten pulskistuminen. Suomalaisnaisista 15 prosenttia ja miehistä 17 prosenttia oli lihavia vuonna 1992. Kaksi vuotta sitten osuus oli noussut molemmilla sukupuolilla 23 prosenttiin – eikä suuntaan ole muutosta näkyvissä.

Onneksi tulee syksy, kylmä ja pimeä. Keskimääräinen elinajanodotteemme paranee kohisten, kun vetäydymme taas omiin oloihimme synkistelemään ja särpimään kaalikeittoa kaikessa hiljaisuudessa.