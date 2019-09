Postipomolla myös pointti

Postin johto on toteuttanut poliitikkojen tahtoa. Myös arvostelusta osa kannattaa suunnata heille.

Postin toimitusjohtaja Heikki Malinen kohauttaa monella tavalla. Alkuviikosta hän ilmoitti luopuvana kahden kuukauden palkastaan, kun Postin johdon ansiot nousivat taas esiin yhtiön työtaistelutilanteessa (MT 2.9). Keskiviikkona Malisen arvio kirjeen ja lehtien jakelun loppumisesta jopa vajaassa 10 vuodessa (MT 4.9.) herätti myös laajaa huomiota.

Posti toki jakaa lehtiä ja kirjeitä myöhemminkin, jos joku pystyy niiden jakelun maksamaan. Yhtiö myös kiirehti kertomaan pitävänsä kiinni pitkistä jakelusopimuksista.

On Postin johdon eduista sitten mitä mieltä tahansa, Malista kannattaa kuunnella. Postipomon arvio lehtien jakelun näkymästä oli niin tiukka, että se teki valtion omistaman jakeluyhtiön ongelmat kaikille kouriintuntuviksi.

Jo tällä hetkellä Posti kilpailee jakeluliiketoiminnassa 16 kotimaisen yhtiön kanssa. Lisäksi pakettikilpailussa on mukana iso tukku ulkomaisia toimijoita. Koska valtio odottaa Postin toimivan liiketaloudellisesti omillaan ja jopa tuottavan voittoa, Malinen ja muut Postin johtajat tekevät sitä, mitä poliitikot heiltä vaativat.

Kun lisäbisnestä on ollut vaikea saada aikaiseksi tilanteessa, jossa kilpailijoiden henkilöstökulut ovat huomattavasti Postia alemmat, vaihtoehtoja ei jää kovin paljon jäljelle. Kulujen karsiminen, toiminnan tehostaminen ja yt-neuvottelut ovat olleet arkipäivää yhtiössä jo pitkään.

Kun Posti päätti siirtää 700 työntekijää Teollisuusliiton työehtosopimuksen piiriin, uusin konflikti oli valmis. Työntekijöitä edustava alan unioni PAU aloitti työtaistelutoimet.

Kun valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero (sd.) ilmoitti ottavansa Postin johtajien palkkiot uuteen harkintaan ja työehtoja koskevissa neuvotteluissa aikalisän, PAU lopetti työtaistelutoimet – tällä erää.

Kukaan ei tiedä, miten Paatero aikoo tilanteesta selvitä. Ministerin osallistuminen työehtosopimustoimintaan on harvinaista. Myöskään johdon palkkojen alentaminen ei käy mahtikäskyllä. Käytännössä se vaatii Postin hallituksen kurmoottamista, mikä sinänsä on mahdollista.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että valtion palkkiopolitiikkaa on harjoitettu poliitikkojen luvalla. On myös täysin mahdollista, että postin johto tekee tällä hetkellä sitä työtä, jota siltä on edellytetty Postin tuloskunnon säilyttämiseksi.

Katse kannattaakin kääntää Postin johdon ohella myös valtion omistajaohjauksesta vastaavaan Paateroon sekä hänen edeltäjiinsä Mika Lintilään (kesk) ja Juha Sipilään (kesk.). Tunnetusti tämä pesti on osoittautunut lähes mahdottomaksi hoitaa, ja siltä näyttää taas. Myös Postin pitkäaikainen hallintoneuvoston puheenjohtaja Markku Rossi (kesk.) on osallistunut keskeisesti yhtiön ratkaisuihin.

Postin jakelu koko maahan on niin tärkeä asia, että myös poliitikkojen on kannettava siitä vastuunsa. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavina vuosina Postilta ei odotetakaan enää osinkoja. Päinvastoin sen palveluista on varauduttava maksamaan aivan samalla tavalla kuin vaikkapa valtion omistaman Ylenkin sisällöistä.

Tätä vaihtoehtoa poliitikot eivät pöydälleen halua, mutta sinne se on vahvasti tulossa. Sen ratkaiseminen on vieläkin vaikeampaa kuin Postin johdon ja työntekijöiden palkkojen sovittelu.