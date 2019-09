Naapurikateuden voi nyt unohtaa

Pyyntipaikalla: Ministeriö salli urosmetsojen ja -teerien metsästyksen.

Taas on metsästäjien perusturvallisuutta järkytetty. Maa- ja metsätalousministeriö antoi asetuksen, joka sallii urosmetsojen ja -teerien metsästyksen.

Ruotsissa metsäkanalintujen metsästyskausi alkaa monin paikoin aiemmin kuin Suomessa. Tästä voimme yhä olla kateellisia. Onko elokuun 25. päivä liian aikainen ajankohta aloittaa vai ei, en ota kantaa. Itse en ole koskaan lähtenyt Ruotsiin aloittamaan kautta elokuun puolella.

Mutta nyt loppui Ruotsin talvisen latvalinnustuksen kadehtiminen, siitä piti ministeriö huolen.

Itä-Lapissa ja Koillismaalla metsokannan kasvu on jatkunut pitkään, ja kasvu antaa mahdollisuuden kokeilla näillä alueilla urosmetsojen metsästystä vuodenvaihteen jälkeen 20.–31. tammikuuta 2020, todetaan ministeriön tiedotteessa.

Myös urosteeren talvimetsästys sallitaan. Metsästysalue kattaa 20.–31. tammikuuta 2020 Itä-Lapin ja Koillismaan lisäksi Kainuun sekä Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevat Utajärven ja Vaalan kunnat.

”Nyt tapetaan viimeisetkin linnut.” ”Oliko tässä mitään järkeä?” Se järki tässä nykymenossa metsäkanalintujen metsästyksen suhteen on, että metsästysajat on määritelty oikeasti jopa paikkakuntakohtaisesti kolmiolaskentojen tulosten mukaan.

Viime vuonna metsästysaikoja pidennettiin, mutta lintu­kantojen noususuhdanne jatkui laskentojen mukaan silti. Kuka muuten muistaa, että vuonna 2017 teeren ja metson metsästysaika loppui isossa osassa maata jo 10.10.?

Entä kuka uskoo, että Itä-Lapin ja Koillismaan kairoille piisaa hiihtäviä metsästäjiä ruuhkaksi asti? Vaikka hiihtäjiä olisi liikkeellä, kyllä niiden viimeisten lintujen tappaminen on tiukassa.

Ylä-Lapissa ja Ruotsin Lapissa on tullut käytyä tunturissa talvijahdissa riekkojen perässä. Kyllä talvinen luonto opettaa. Yhtenä hetkenä auringonpaiste hellii ja hanki kantaa, kohta jo tuuli vihmoo, maasto ryvetyttää pehmeässä koivikossa ja koira yrittää sinnitellä ilman suksia.

Joskus on saanut vuosia sitten kokea sellaisia reissuja, että olosuhteet ovat olleet lähes optimaaliset: riekkoja on ollut runsaasti ja saalistakin on tullut. Pääasiassa hangilta on haettu kevätrusketusta ja sielunrauhaa.

Kirjoittaja on MT:n erätoimittaja.

