Kuuntele kolumni Simo Rallin kertomana: Tervetuloa maalle!

Olen kauan ihmetellyt, miksi koko ajan puhutaan tyhjenevästä maaseudusta, myymättömistä asunnoista, kuolevista kylistä, auringonlaskun seuduista joista kaikki haluavat pois.

Minusta maaseudulla on valtava potentiaali ja erittäin hyvä tulevaisuus ja se kaikki on vain markkinoinnista kiinni. Miksi emme osta Hesarin etusivulle tällaista mainosta:

Huomenta Helsinki! Ahdistaako ilmastonmuutos? Maistuuko Helenin kivihiililämpö katkeralle? Tuntuuko, että jogurtin syöminen pahvimukista ei riitä?

Tekisikö mieli tehdä jotakin suurempaa? Asua väljemmin? Matkustaa kaukomaille vuosittain? Kasvattaa lapset pelotta ja tienata vielä vähintään 50 000 euroa käteistä kaiken hauskan pitämiseen, olemiseen ja laadukkaaseen elämiseen? Ja tämän kaiken saisit ilman ahdistavaa hiilijalanjälkeä! Voiko olla totta? Kyllä!

Tiesitkö, että kerrostalo, jossa asut on tehty betonista? Läheiset kävelysillat, rampit, laiturit ja koko ympäristö on tehty betonista. Se on helppo ja halpa tapa tuottaa infraa.

Ikävä kyllä, betonissa käytetyn sementin valmistaminen tuottaa enemmän hiilidioksidia maailmaan kuin lentoliikenne. Niin, harmaa kerrostalo ei sido pätkääkään hiiltä, mutta on tuottanut sitä rajusti.

Tunnetko syyllisyyttä? Ahdistaako? Ymmärrän. Ei se mitään, sinuakin on huijattu, kuten tuhansia muita tavallisia, keskinkertaisia ihmisiä. Ethän halua olla tavallinen ja keskinkertainen? Et! Meillä on ratkaisu ja kaiken lisäksi tienaat vielä rahaa!

Muutos elämään -pakettiimme kuuluu: vanha hirsitalo tai rintamamiestalo maalla, käytetty sähköauto ja kymmenen hehtaaria metsää. Lisäksi herkkuna se 50 tonttua elämyksien hankintaan.

Voiko ratkaisu puhtaaseen ja päästöttömään elämään olla näin yksinkertainen? Kyllä!

Laita heti huomenna hiilidioksidilähteesi myyntiin! Saat siitä vielä helposti 350 000 euroa. (Kannattaa olla ensimmäisenä liikkeellä, sillä kerrostalojen hinnat tulevat laskemaan!)

Tarjoamme hiilidioksidivapaan hengittävän ja terveen puutalon, johon tehdään valmiiksi remontti ja asennetaan maalämpö. Sähköt on vesi- ja tuulivoimaa. Sadan megan netti.

Talossa on pieni puutarha, jossa robottileikkuri pitää nurmen siistinä. Omat marjapuskat, omenapuut ja kasvimaa tulee kylkiäisenä. Mitä syrjemmältä asunnon haluat, sitä enemmän saat rahaa käyttöösi!

Hankimme satatuhatta kilometriä ajetun kahden vuoden täystakuulla olevan Tesla-sähköauton Hollannista. Käytetyssä sähköautossa valmistuksen hiilijäljen on käyttänyt jo edellinen omistaja. Nyt tarjolla 350 km päästötöntä ajoa vuorokaudessa!

Hankimme sinulle kymmenen hehtaaria hyvin kasvavaa suomalaista metsää. Se mahdollistaa koko perheen laskettelulomat Eurooppaan ja kaukomatkan vaikka Intiaan joka vuosi puhtaasti ja päästöttömästi.

Liian hyvää ollakseen totta? Ei ole. Se on totta!

Tehdäänpä laskelma: Talo 75 000 euroa, avaimet käteen -tehty lisäeristys- ja maalämpöremppa 75 000 euroa, leikkurirobotti 1 500 euroa, Tesla Model S -henkilöauto 50 000 euroa, mäntymetsä marjoineen ja suopursuineen 60 000 euroa. Yhteensä: 261 500 euroa. Tästä vähennetään betonikolostasi saatu hinta 350 000 euroa.

Ei voi olla totta! Rahaa jää käyttöösi 88 500 euroa!

Mitä jos pitäisitkin sapattivapaan, nauttien metsästäsi ja kasvattaisit kasvisruuan itse omassa puutarhassasi? Lisäksi saisit seurata kehittyvän ja uusia palveluja suoltavan kauniin maaseututaajamaan uutta nousua. Myös töitä on tarjolla!

Soita jo tänään! Näitä ei riitä kaikille!

Kirjoittaja on ­teuvalainen maanviljelijä ja Elonkerjuu-yhtyeen ­kitaristi.