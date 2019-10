Vauvoissa on voimaa

Vauvojen voimaa ei ole syytä vähätellä. Pienen ihmisen energiaa, vilpittömyyttä ja tenhoa tärkeämpää on vaikea nähdä.

Huoli suomalaisten syntyvyyden laskusta ei ole uusi. Jo nykyinen pääministeri Antti Rinne (sd.) herätti muutamia vuosia sitten närkästystä houkutellessaan suomalaisia synnytystalkoisiin. Vaikka Rinteen tilannetajussa ja sanavalinnassa oli varmasti huomautettavaa, hän oli kuitenkin asian ytimessä. Meitä on aivan kohta aivan liian vähän.

Tällä viikolla tilastokeskuksen ennuste väestökehityksestä on onneksi lyönyt läpi koko suomalaisen yhteiskunnan. Runsaan kymmenen vuoden kuluttua suomalaisten määrä kääntyy nykymenolla laskuun. Tämä hetki tulee niin nopeasti, että huoli eläkkeiden maksusta, vanhusten hoidosta ja koulujärjestelmästä on aivan perusteltua.

Elämä Suomessa ei silti tähän lopu, mutta nykyisen kaltainen elämä voi loppua monessa pienessä kunnassa ja jopa kaupungissa. Samaan aikaan hallitsematon ja verovaroin tuettu Suomen rakentaminen toiseen kertaan kiihtyy.

Metropolialueen rakentamista jatketaan betonin ja hiiliteräksen päästöistä huolimatta. Helsingin kasvu saattaa jopa kiihtyä huolimatta siitä, että asumisen kulut karkaavat keskituloistenkin käsistä. Tämä johtaa verovaroista maksettavien asumistukien kasvuun, josta suurimman hyödyn saavat rakennusfirmat ja vuokranantajat.

Huoli suomalaisten tulevaisuudesta on nyt niin suuri, että puolueiden kannattaa ottaa perhepolitiikka tosissaan. Vaikka perhevapaiden määrää, lapsiperheiden tukea, lapsilisiä ja sukupuolten tasa-arvoa kuinka nostettaisiin muiden politiikan lohkojen edelle, pelkästään politiikan keinoin tätä asiaa ei hoideta.

On täysin mahdollista, että yhä suurempi osa suomalaisista nuorista ei tulevina vuosina yksinkertaisesti halua lapsia. Osa perustelee kantaansa ilmastosyillä, osa työelämän lisääntyvällä epävarmuudella, osa halulla tehdä elämässään muuta.

Samalla on muistettava, että jo tällä hetkellä Suomi on lapsiperheille yksi maailman parhaista valtioista. Tämä vaikeuttaa tilannetta. Lapsiperheiden sosiaaliturvan parantaminen nykyisestä tasosta on vaikeaa ja kallista. Silti siihen on nyt ryhdyttävä tietäen, että nämä rahat ovat sitten joiltain muilta pois.

Omaan päätökseen perustuva lapsettomuus on jokaisen oma valinta, jota on syytä kunnioittaa. Yhteiskuntarakenteen muutoksen vuoksi Suomella ei ole kuitenkaan varaa tukea sitä. Pelkästään maahanmuuttoa lisäämällä suomalainen yhteiskunta ei lähivuosikymmenistään selviä.

Vaikka naisten asemaa työelämässä perhevapaiden, verotuksen ja muiden tukien osalta on edelleen parannettava, asialle voidaan tehdä jotain myös pehmeämmin keinoin. Lasten arvoa ei koskaan voi mitata pelkästään tulevina veronmaksajina tai huoltosuhteen tasapainottajina. Lapset ovat kiehtovia ihmisiä ja mittaamattoman arvokkaita jo itsessään. Heidän saattamisensa omilleen on arvokasta sekä vanhemmille, isovanhemmille että muille läheisille.

Syystä tai toisesta vanhemmuuden ja isovanhemmuuden rasituksista puhutaan nykyään paljon. Näitä vaivoja vähättelemättä pitäisi puhua kuitenkin siitä, kuinka paljon elämän sisältöä ja rikkautta lapsista voi saada.

Nyt jos koskaan lapsiperheiden arvo on syytä tunnistaa ja tunnustaa.

