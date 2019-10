Karvaita tappioita, niukkoja häviöitä ja oman uran aallonpohja

Pumppu lujilla: Jääpallomaalivahtina vaihtopenkillä 1990-luvulla. "Kun peli alkoi, kietouduin vällyihin juomaan mehua ja yritin pärjätä. Pakkasta oli pitkälle yli 20 astetta."

Luin juuri Markus Ånäsin urheilukirjaa Kärsimysten kirja. Siinä käsitellään Suomen urheiluhistorian karvaimmat tappiot ja niukimmat häviöt.

Häviöiden muisteleminen on paitsi hauskaa myös terapeuttista. Välillä tuntuu ilkeältä nauraa, mutta kyllä häviäjät itse ovat tappionsa käsitelleet ja moni heistä on myös erinomaisesti muissa kisoissa menestynyt. Ja on sitä itsekin hävitty ja siitä suosta noustu.

Tarinoissa on kiinnostavaa, miten jotkut niistä koetaan suurina tappioina, vaikka hopealle päässyt on ylittänyt itsensä. Esimerkiksi Marko Asellin olympiahopea Atlantassa oli suuri voitto, vaikka kulta kaatui tuomarivirheeseen. Samoin naisten jääkiekkomaajoukkue ylsi viime keväänä kaikkien aikojen menestykseen, vaikka kulta vietiin videotarkastuksella.

Kirjassa muuten käsitellään monelle tutut urheilutapahtumat kiinnostavasti taustoittaen. Sellainen suomalaisesta urheilukirjoittamisesta usein puuttuu.

Siinä esimerkiksi kerrotaan Markus Grönholmin ajaneen Jyväskylän Suurajojen Ouninpohjan erikoiskokeella 46 sekuntia kaasu pohjassa. Varmasti puntaroin tietoa seuraavan kerran mökkitiellä Korpilahden Saakoskella, Suurajojen pätkä sekin.

Samaistun myös kirjan urheilijoiden kohtaloihin. Häviö voi tuntua aivan karmealta. Kun kaikki on pelissä, häviämistä ei ole miettinyt hetkeäkään. Tieto iskee kuin miljoona volttia kun kaikki on ohi, pilli on soinut.

Tarinoista jotenkin tulee mieleen Kalle Päätalon kirjoista tuttu pohjoisen selkosten viimeinen selviytymiskeino, huumori. Kun mikään muu ei enää auta, voi siitä vielä repiä huumoria.

Minulla häviö kääntyy hetken kuluttua huumoriksi. Itse muistelen mielelläni oman jääpallourani aallonpohjaa. Hetkeä, jonka surkeuden muistan yhä selvästi, mutta jolle nykyään nauran.

Silloin Oulussa ei kyllä naurattanut, kun nousin kylmään linja-autoon Raksilan jääpallokentän laidalla Bandy-liigan pelin jälkeen joskus 1990-luvun alussa.

Jääpallojoukkueessa on varamaalivahti, jolle peliaikaa ei tule, jos ykkösveska ei loukkaannu tai saa punaista korttia. Olin silloin nuori ja tiesin roolini. Minä huolehdin pelaavan maalivahdin lämmittämisestä ja kun peli alkoi, kietouduin vällyihin juomaan mehua ja yritin pärjätä.

Pakkasta oli pohjoisessa pitkälle yli 20 astetta. Lauantaina Tornion Näränperällä meni vielä hyvin, vaikka kylmä tulikin. 90 minuuttia on pitkä aika pakkasessa, kun lämmittelyvaiheessa kuitenkin tulee hiki. Siinä ei varttitunnin puoliaika pukukopissa paljoa lämmitä.

Sunnuntaina Oulussa oli yhtä kylmä, mutta lisäksi oli viima. Värjöttelin jälleen koko pelin vaihtopenkillä ja pelin jälkeen horkassa riisuin pelivarusteet ja etsin lämpöä suihkusta.

Sieltä tuli kylmää vettä.

Seuran linja-auto oli vanha postibussi, joka ei pakkasella paljoa yli 10 asteeseen lämmennyt. Matka Oulusta Jyväskylään oli pitkä ja kylmä. Niskassa oli kaksi tappiota, joten eivät pelikavereidenkaan tunnelmat mielialaa nostaneet.

Jotenkin siitä noustiin, sillä lopulta pelasin jääpalloliigaa 14 kautta.

Pumppu lujilla -palstalla tarkastellaan urheiluelämää joka toinen viikko. Kirjoittaja on MT:n toimittaja ja uutispäällikkö.